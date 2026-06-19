EEUU venció por 2-0 a Australia, por el Mundial

El encuentro se disputó el 19 de junio de 2026 a las 16.00 en el Seattle Stadium, con el arbitraje de Felix Zwayer. Ante un marco imponente, EEUU logró capitalizar las oportunidades tempranas para sentenciar el marcador frente a una Australia que nunca encontró los caminos para romper el cero.

Dominio táctico y efectividad

La diferencia en el marcador se gestó en la primera mitad. A los 11 minutos, Cameron, Burgess marcó el primer gol del partido tras un error en propia puerta. Posteriormente, a los 43 minutos, Alex, Freeman amplió la ventaja con un tanto que terminaría siendo definitivo. En cuanto a las propuestas, EEUU saltó al campo con un 3-5-2, mientras que Australia optó por un 5-4-1 buscando solidez defensiva, algo que se vio alterado tras la desventaja inicial. Los cambios fueron constantes, destacando la salida de Cameron, Burgess al finalizar la primera parte como parte de un intento de Australia por renovar el aire en el complemento.

Análisis estadístico y disciplina

El dominio de EEUU se reflejó en una posesión del 62% frente al 38% de Australia, controlando el ritmo del juego durante gran parte de los 90 minutos. En cuanto a la agresividad, el duelo estuvo marcado por la cantidad de amonestados: por el lado de EEUU, Antonee, Robinson, Folarin, Balogun y Chris, Richards vieron la tarjeta amarilla, mientras que por Australia fueron amonestados Jordan, Bos, Alessandro, Circati, Harry, Souttar y Jacob, Italiano, muchos de ellos por discusiones en los minutos finales.

Datos destacados del choque

Más allá del resultado de 2-0, los números muestran un enfrentamiento donde la efectividad marcó el destino. EEUU alcanzó los 10 tiros totales contra 5 de Australia, evidenciando mayor profundidad ofensiva. Asimismo, la presión ejercida por el conjunto estadounidense se trasladó a las pelotas paradas, logrando 7 corners contra 4 de su rival. Tras este enfrentamiento, ambos equipos deberán corregir aspectos de cara a la continuidad del certamen de la Copa Mundial 2026.