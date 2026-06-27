Egipto empató 1-1 con Iran, por el Mundial 2026

En un encuentro disputado el 27 de junio de 2026 a las 00.00 en el Seattle Stadium, Egipto e Iran igualaron 1-1 bajo el arbitraje de Szymon Marciniak. El partido, correspondiente a la jornada 3 del certamen, presentó un desarrollo equilibrado donde ambos equipos buscaron el resultado sin éxito definitivo.

El marcador se abrió rápidamente: a los 5 minutos, Mahmoud Saber Abdelmohsen, Hassan marcó el 1-0 para Egipto tras asistencia de Mahmoud Ahmed Ibrahim, Hassan. Sin embargo, la respuesta de Iran no se hizo esperar y, a los 14 minutos, Ramin, Rezaeian puso el 1-1 definitivo. En cuanto a las estrategias, Egipto apostó por un esquema 4-2-3-1, mientras que Iran se paró con un 5-4-1, evidenciando contrastes tácticos en su planteo inicial.

El juego estuvo marcado por la intensidad y el rigor físico, lo que derivó en numerosas amonestaciones, destacando las tarjetas amarillas vistas por jugadores como Hossein, Kanani y Ali, Nemati en la visita, así como Mahmoud Saber Abdelmohsen, Hassan y Yasser Ahmed Ibrahim, El Hanafi en el conjunto egipcio. Además, la gestión de los bancos fue clave: a los 57 minutos, Egipto decidió retirar a su estrella Mohamed Salah para dar ingreso a Ahmed Mostafa Mohamed, Sayed buscando mayor frescura en ataque.

Analizando las estadísticas, se observa que, a pesar de tener el 61,3% de posesión frente al 38,7% de Iran, Egipto no logró capitalizar su dominio. Los registros finales del duelo son: