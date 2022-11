El goleador argentino que le pidió una foto a Richarlison: es delantero y brilla en el fútbol brasileño

escuchar

La fase de grupos del Mundial de Qatar entró en la etapa de definiciones y cada seleccionado apela a la calculadora para saber cuáles son sus verdaderas chances de seguir en carrera, y clasificar a los octavos de final de la competencia. En el caso de Brasil, una de las potencias sudamericanas, aseguró su lugar al ganar sus primeros dos partidos ante Serbia y Suiza. Con 6 puntos, los dirigidos por Tite cerrarán su grupo ante Camerún.

En un evento masivo, donde los estadios reciben una gran cantidad de hinchas, existen argentinos que no solo van a ver a su seleccionado, sino que tienen la posibilidad de observar a otros equipos. En el caso de Germán Cano, delantero del Fluminense, decidió ir a mirar el partido donde la Verdeamerla venció por 1-0 a Suiza y luego del partido, se sacó fotos con varios jugadores.

Germán Cano junto a Richarlison luego de la victoria de Brasil

El caso de Cano es particular. De nacionalidad argentina, brilló en la última temporada en el fútbol brasilero al convertir 26 goles en 38 partidos y fue el máximo goleador del Brasileirao. Al vestir la camiseta de Fluminense, el atacante buscó a Richarlison, un exjugador de ese club y protagonizaron un cálido momento que fue retratado en una Storie de Instagram.

Junto a su hijo Lorenzo, Cano posó con Richarlison, quien fue el autor de los dos goles ante Serbia y la instantánea llegó rápidamente a las redes sociales del Fluminense. Además, al aprovechar la estadía en un encuentro de un Mundial, el deportista continuó con la sesión de fotos al retratarse con Gabriel Jesús, Evertón y hasta con el falso Neymar, un imitador que es furor por el país de Medio Oriente.

El reproche de Germán Cano a Lionel Scaloni

Con un presente que justifica con números implacables, Cano aspiró a estar en la consideración de Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, quien armó, previo al Mundial, una pre lista de 55 jugadores que eran considerados para formar parte de la delegación que luego partió hacia Qatar.

“Podría haber estado en la lista de 55 de la selección, ¿verdad? Pero si no fuera así, no hay problema. No puedo controlarlo. Lo que puedo hacer es lo mejor para el Fluminense, para seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí”, destacó el jugador en diálogo con Globoesporte.

RIO DE JANEIRO, BRASIL - 09 DE ABRIL: Germán Cano de Fluminense reacciona durante un partido entre Fluminense y Santos como parte del Brasileirao 2022 en el Estadio Maracaná el 9 de abril de 2022 en Río de Janeiro, Brasil. (Foto de Wagner Meier/Getty Images) Wagner Meier - Getty Images South America

Al continuar con su argumento, el deportista que vistió las camisetas de Lanús y Chacarita en el país, siguió: “¿Si alguna vez me habló alguien de la selección argentina? No, nunca hablé con nadie. Hubo mucha prensa aquí en Brasil y hasta allá en Argentina, pero de la selección nunca la hubo”.

“Poder ir a disfrutar el Mundial será una experiencia nueva, nunca he estado en un Mundial. Por primera vez tendré la oportunidad de disfrutar con mi familia, poder ver los partidos de Argentina y Brasil. Será algo hermoso”, cerró el jugador, que cumplió el sueño de asistir a una cita mundialista, pero del otro lado de la línea de cal del campo de juego.

