España venció 1-0 a Uruguay, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo donde España se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 26 de junio de 2026 a las 21.00 en el Estadio Guadalajara. Con el arbitraje de Ismail Elfath, España logró imponerse por 1-0 frente a Uruguay. A los 42 minutos, Álex Baena marcó el primer gol tras una asistencia precisa de Marcos Llorente, sellando la diferencia definitiva en el marcador.
El desarrollo táctico y los cambios
Ambos equipos presentaron estructuras definidas: Uruguay apostó por un esquema 4-1-4-1, mientras que España se plantó con un 4-2-3-1. El partido fue intenso y friccionado, lo que derivó en diversas modificaciones. Uruguay tuvo que realizar un cambio forzado por lesión al final del primer tiempo, dando ingreso a Nicolás de la Cruz por Manuel Ugarte. Por su parte, el entrenador español buscó frescura en el complemento con los ingresos de jugadores como Fabián Ruiz, Dani Olmo, Yéremy Pino, Nico Williams y Ferran Torres para sostener la ventaja.
Estadísticas del encuentro
El dominio del balón estuvo claramente inclinado hacia el conjunto europeo. Las principales estadísticas reflejan la paridad en el peligro generado:
- Posesión: España registró un 67%, mientras que Uruguay mantuvo un 33%.
- Tiros al arco: Ambos equipos estuvieron muy ajustados en puntería, concretando 1 remate a puerta cada uno.
- Tiros totales: España intentó en 6 ocasiones y Uruguay en 5.
- Corners: España dominó con 6 tiros de esquina frente a 1 de Uruguay.
La disciplina en un final caliente
El tramo final del partido estuvo marcado por la tensión. Álex Baena fue amonestado a los 45 minutos del segundo tiempo. Por el lado de Uruguay, el rigor defensivo les costó caro: Juan Manuel Sanabria, Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz recibieron tarjetas amarillas, mientras que Agustín Canobbio fue expulsado con tarjeta roja directa a los 94 minutos tras una falta grave, cerrando un partido de alta exigencia física y mental.
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