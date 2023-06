Fixture del Mundial Sub 20: día, hora y TV de los octavos de final

escuchar

Los octavos de final del Mundial Sub 20 Argentina 2023 comenzaron este martes en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con las victorias de Estados Unidos sobre Nueva Zelanda y de Israel ante Uzbekistán y continuaron este miércoles con cuatro juegos, dos en el Bicentenario de San Juan y otros tantos en el Único Diego Armando Maradona de La Plata, uno de los cuales incluyó la eliminación del conjunto local. Este jueves, cierran con Gambia vs. Uruguay y Ecuador vs. Corea del Sur.

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero se enfrentan desde las 14.30 Gambia vs. Uruguay y luego, desde las 18, Ecuador vs. Corea del Sur. Este miércoles Brasil venció a Túnez por 4 a 1 e Italia 2 a 1 a Inglaterra, en La Plata. En la misma jornada Colombia goleó a Eslovaquia por 5 a 1 en San Juan y luego la Argentina cayó por 2 a 0 con Nigeria. Así, el Mundial se quedó sin su equipo anfitrión.

La selección argentina volvió a sufrir una desilusión: fue eliminada en octavos del Mundial Marcelo Aguilar - La Nacion

Octavos de final

Martes 30 de mayo

Estados Unidos 4-0 Nueva Zelanda

Uzbekistán 0-1 Israel.

Miércoles 31 de mayo

Colombia 5-1 Eslovaquia

Brasil 4-2 Túnez

Argentina 0-2 Nigeria

Inglaterra 1-2 Italia

Jueves 1° de junio

14.30: Gambia vs. Uruguay - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (DSports).

18: Ecuador vs. Corea del Sur - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (DSports y TyC Sports).

Los vencedores de cada uno de los cruces de octavos de final avanzarán a los cuartos, programados para este fin de semana del 3 y 4 de junio. Luego tendrán lugar las semifinales y, por último, el duelo por el tercer puesto y la final en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Cuartos de final

Israel vs. Brasil o Túnez - Sábado 3 de junio a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario (46).

Colombia o Eslovaquia vs. Italia o Inglaterra - Sábado 3 de junio a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario (47).

Ecuador o Corea del Sur vs. Argentina o Nigeria - Domingo 4 de junio a las 14.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (48).

Estados Unidos vs. Gambia o Uruguay - Domingo 4 de junio a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (45).

Semifinales

Ganador partido 45 vs. Ganador partido 46 - Jueves 8 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (49).

Ganador partido 47 vs. Ganador partido 48 - Jueves 8 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (50).

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 49 vs. Perdedor partido 50 - Domingo 11 de junio a las 14.30 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Final

Ganador partido 49 vs. Ganador partido 50 - Domingo 11 de junio a las 18 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

LA NACION

Temas Mundial Sub 20