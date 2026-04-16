En qué canal pasan San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana hoy

Este jueves, desde las 21.30, San Lorenzo y Deportivo Cuenca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Yender Herrera Toledo, se disputa en el Nuevo Gasómetro y se puede ver en vivo por TV a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ciclón comenzó su participación en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes con un resultado inesperado. Empató 1 a 1 con Deportivo Recoleta, como visitante, por los goles de Rodrigo Auzmendi -SL- y Allan Wlk -DR-. Se clasificó a esta edición tras finalizar en el séptimo lugar de la Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino. Ya ganó la Sudamericana una vez, en 2002, cuando derrotó en la final a Atlético Nacional.

San Lorenzo no pudo con Deportivo Recoleta en su debut en la Copa Sudamericana 2026 DANIEL DUARTE - AFP

El Expreso Austral, por su parte, protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada inicial al vencer al Santos de Neymar Jr., que no jugó por molestias físicas, por 1 a 0. El único gol del encuentro disputado en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro de Cuenca, Ecuador, lo hizo el arquero brasileño Gabriel Brazão en contra. En el plantel hay nada menos que nueve argentinos: Facundo Ferrero, Santiago Postel, Patricio Boolsen, Mateo Maccari, David González, Lucas Mancinelli, Nicolás Leguizamón, Germán Rivero y Matías Klimowicz.

San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en el Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.68 contra los 8.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Cuenca. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.

Las casas de apuestas ponen a San Lorenzo como claro favorito al triunfo en el duelo ante Deportivo Cuenca JUAN MANUEL BAEZ

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