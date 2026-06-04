Francia perdió por 1-2 ante Costa de Marfil, en un amistoso internacional

En un encuentro disputado el 4 de junio de 2026 a las 16.10 en el estadio La Beaujoire-Louis-Fonteneau, Costa de Marfil logró una victoria resonante al superar a Francia por 2-1. El arbitraje estuvo a cargo de Sebastian Gishamer.

El desarrollo del encuentro y las emociones

El marcador lo abrió Francia a los 45 minutos, cuando Rayan Cherki conectó una asistencia de Ibrahima Konaté. Sin embargo, la reacción de Costa de Marfil llegó en el complemento: a los 53 minutos, Guéla Doué marcó el empate tras una asistencia de Nicolas Pépé. Finalmente, a los 84 minutos, Amad Diallo selló la remontada con un gol tras una habilitación de Guéla Doué. En cuanto a la disciplina, Franck Kessie fue amonestado por protestar a los 45 minutos. Ambos equipos presentaron estructuras tácticas contrapuestas, con Francia apostando a un 4-1-4-1 frente al 4-4-2 de la visita.

Análisis estadístico y dominio

A pesar del resultado adverso, el conjunto galo tuvo mayor protagonismo con el balón, registrando una posesión del 59,6% frente al 40,4% de los marfileños. Francia también fue superior en el volumen de juego ofensivo al contabilizar 15 tiros totales contra 7 de su rival, y dominar los corners con 8 frente a los 2 de la visita.

Movimientos en los banquillos

El partido se caracterizó por una inmensa cantidad de sustituciones, especialmente en Francia, que realizó cambios masivos al inicio del segundo tiempo, incluyendo el ingreso de figuras como N'Golo Kanté y Lucas Digne. Entre las acciones destacadas por necesidad física, se registró la salida por lesión de Wilfried Singo en el conjunto marfileño a los 75 minutos, siendo reemplazado por Ousmane Diomande.