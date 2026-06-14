Haití perdió por 0-1 ante Escocia, por el Mundial

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro, que enfrentó a Haití contra Escocia, se llevó a cabo el 13 de junio de 2026 a las 22.00 en el Boston Stadium. El arbitraje estuvo a cargo de Mustapha Ghorbal, quien supervisó este compromiso correspondiente a la primera fecha del certamen global.
El gol que definió el destino del partido
La diferencia en el marcador llegó temprano en el desarrollo del encuentro. A los 28 minutos, John McGinn marcó el 1-0 definitivo para el seleccionado escocés. En cuanto a la estrategia, ambos conjuntos plantearon formaciones tácticas idénticas, disponiéndose en el campo de juego con un 4-4-2, aunque la efectividad en el arco rival terminó inclinando la balanza en favor de la visita.
Análisis estadístico y disciplinario
A pesar de haber dominado en los números, Haití no logró capitalizar su posesión del 53,8% frente al 46,2% de Escocia. El equipo local intentó revertir la historia realizando tres modificaciones tácticas en la segunda mitad, incluyendo el ingreso de Josué Casimir, Lenny Joseph y Yassin Fortuné, pero la defensa visitante se mantuvo firme. Por su parte, el encuentro se tornó áspero en el cierre, acumulando tarjetas amarillas para Aaron Hickey, Findlay Curtis y Kenny McLean del lado escocés, tras la amonestación temprana de Jean-Ricner Bellegarde para los haitianos.
Datos clave del encuentro
- Tiros totales:Haití registró 15 remates, mientras que Escocia alcanzó los 9.
- Efectividad: Ambos equipos lograron conectar únicamente 2 remates a puerta durante todo el cotejo.
- Tiros de esquina: El conjunto local contó con 4 córners a favor contra 3 de la visita.
- Movimientos estratégicos:Escocia utilizó un bloque amplio de cambios al minuto 75 para refrescar sus líneas con Ryan Christie, Lyndon Dykes y Nathan Patterson, buscando cerrar el resultado.
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