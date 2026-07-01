Inglaterra venció 2-1 a Congo RD, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 16avos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 1 de julio de 2026 a las 13.00 en el Atlanta Stadium, con el arbitraje de Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. Fue un compromiso vibrante en el que Inglaterra logró imponerse frente a Congo RD para avanzar a la siguiente instancia del torneo, dejando en el camino a su rival en esta fase de eliminación directa.
El desarrollo del encuentro y la remontada
El partido comenzó cuesta arriba para el equipo europeo, ya que a los 7 minutos, Brian Cipenga marcó el primer gol para Congo RD tras una asistencia de Chancel Mbemba. Ante la adversidad, Inglaterra, que presentó un esquema táctico 4-2-3-1 frente al 4-3-3 de su rival, realizó cambios estratégicos claves. A los 61 minutos, el ingreso de Anthony Gordon resultó fundamental para la reacción. A los 75 minutos, Harry Kane marcó el primer gol tras asistencia de Anthony Gordon, y posteriormente, a los 86 minutos, Harry Kane selló su doblete y la victoria definitiva tras otra asistencia de Anthony Gordon.
Análisis estadístico
El dominio de Inglaterra se reflejó en las estadísticas finales del encuentro:
- Posesión: Inglaterra alcanzó un 59,7% frente al 40,3% de Congo RD.
- Tiros totales: Inglaterra ejecutó 16 remates contra 7 de Congo RD.
- Tiros a puerta: Inglaterra acertó 7 veces al arco, mientras que Congo RD lo hizo en 2 oportunidades.
- Córneres: Inglaterra dispuso de 5 tiros de esquina, frente a los 3 de Congo RD.
Notas disciplinarias y cambios
El rigor físico fue una constante en el duelo, lo que derivó en amonestaciones tempranas para Jude Bellingham (18') en Inglaterra y Noah Sadiki (27') en Congo RD. Por el lado de los bancos de suplentes, ambos estrategas movieron sus fichas constantemente para ajustar el juego. Inglaterra buscó mayor frescura con el ingreso de figuras como Bukayo Saka y Eberechi Eze, mientras que Congo RD intentó refrescar su ataque con la entrada de Meschack Elia y Théo Bongonda, aunque sin éxito para revertir el marcador adverso que les significó la eliminación del certamen.
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