Inglaterra venció 3-2 a México, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada Octavos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 5 de julio de 2026 a las 22.00 en el Mexico City Stadium, bajo el arbitraje de Alireza Faghani, donde Inglaterra logró imponerse por 3-2 ante México, sellando su boleto a la siguiente instancia de la Copa Mundial.
El desarrollo del encuentro y los goles
El dominio del marcador comenzó temprano para la visita. A los 36 minutos, Jude Bellingham marcó el primer gol tras asistencia de Bukayo Saka. Solo dos minutos después, a los 38, nuevamente Jude Bellingham amplió la ventaja tras una habilitación de Harry Kane. México descontó a los 42 minutos gracias a Julián Quiñones. Ya en el complemento, a los 60 minutos, Harry Kane anotó el tercer gol de Inglaterra mediante un tiro penal. Finalmente, a los 69 minutos, Raúl Jiménez convirtió el segundo tanto mexicano, también desde los doce pasos.
Análisis táctico y cambios clave
Desde el plano estratégico, México presentó una formación 4-3-3, mientras que Inglaterra optó por un 4-2-3-1. A pesar del esfuerzo, Inglaterra debió reconfigurarse tras la expulsión directa de Jarell Quansah a los 53 minutos. Ante esto, el cuerpo técnico visitante movió el banco: a los 57 minutos ingresó John Stones por Bukayo Saka para reforzar la estructura defensiva y proteger el resultado hasta el pitazo final.
Estadísticas finales
A pesar de la derrota, el análisis de los números refleja la intensidad del compromiso:
- México registró una posesión del 66,8% frente al 33,2% de Inglaterra.
- En cuanto a la generación de peligro, México ejecutó 20 tiros totales, con 5 a puerta, mientras que Inglaterra disparó en 6 ocasiones, alcanzando también 5 remates directos.
- La superioridad de México en el juego aéreo y presión se vio reflejada en los 12 tiros de esquina a su favor, comparados con los apenas 2 de Inglaterra.
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