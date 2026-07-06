Inglaterra venció 3-2 a México, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 5 de julio de 2026 a las 22.00 en el Mexico City Stadium, bajo el arbitraje de Alireza Faghani, donde Inglaterra logró imponerse por 3-2 ante México, sellando su boleto a la siguiente instancia de la Copa Mundial.

El desarrollo del encuentro y los goles

El dominio del marcador comenzó temprano para la visita. A los 36 minutos, Jude Bellingham marcó el primer gol tras asistencia de Bukayo Saka. Solo dos minutos después, a los 38, nuevamente Jude Bellingham amplió la ventaja tras una habilitación de Harry Kane. México descontó a los 42 minutos gracias a Julián Quiñones. Ya en el complemento, a los 60 minutos, Harry Kane anotó el tercer gol de Inglaterra mediante un tiro penal. Finalmente, a los 69 minutos, Raúl Jiménez convirtió el segundo tanto mexicano, también desde los doce pasos.

Análisis táctico y cambios clave

Desde el plano estratégico, México presentó una formación 4-3-3, mientras que Inglaterra optó por un 4-2-3-1. A pesar del esfuerzo, Inglaterra debió reconfigurarse tras la expulsión directa de Jarell Quansah a los 53 minutos. Ante esto, el cuerpo técnico visitante movió el banco: a los 57 minutos ingresó John Stones por Bukayo Saka para reforzar la estructura defensiva y proteger el resultado hasta el pitazo final.

Estadísticas finales

A pesar de la derrota, el análisis de los números refleja la intensidad del compromiso: