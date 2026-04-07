Instituto venció por 2-0 a Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El partido correspondió a la fecha 13 del certamen de primera división del fútbol argentino; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Instituto venció por 2-0 a Defensa y Justicia como local, en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Para Instituto los goles fueron marcados por Guerra Tissera . El cotejo se disputó en el estadio Monumental Presidente Perón, en una nueva jornada del fútbol argentino. El cotejo se disputó en el estadio Monumental Presidente Perón, en una nueva jornada del fútbol argentino.
Con este resultado, Instituto suma 14 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que Defensa y Justicia tiene 19 unidades, en la 5 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
Así están Instituto y Defensa y Justicia en la tabla de posiciones, tras la fecha 13
Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026
El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único.
Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.
Ficha del partido
Cómo es la clasificación a las Copas 2027
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).
- Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026
- Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026
- Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026
- Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones
- Argentina 5: El segundo ubicado
- Argentina 6: El tercer ubicado
Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
- Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2027
- Argentina 2: El segundo ubicado
- Argentina 3: El tercer ubicado
- Argentina 4: El cuarto ubicado
- Argentina 5: El quinto ubicado
- Argentina 6: El sexto ubicado
Otras noticias de Fútbol argentino
Dos líderes. Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 13
Cuatro victorias seguidas. Argentinos le ganó a Banfield bajo la lluvia con tres golazos y la confirmación de otra "promesa"
Histórico. Quién es Nacho Lago, el jugador de Colón que presentó a su novio en una entrevista
- 1
Javokhir Sindarov, el joven uzbeko que llegó al ajedrez para atropellar a una generación
- 2
Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago
- 3
Pumas 7s: todos los partidos y horarios del Seven de Hong Kong
- 4
Horario de Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026