Iran empató 2-2 con Nueva Zelanda, por el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Iran y Nueva Zelanda se llevó a cabo el 15 de junio de 2026 a las 22.00 en el Los Angeles Stadium. El partido, que contó con el arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos, finalizó con un empate 2-2 en un encuentro vibrante correspondiente a la primera jornada del certamen de la Copa Mundial.

Desarrollo del encuentro y goles

La figura de Elijah, Just fue determinante para la visita, marcando a los 7 y 54 minutos, en ambos casos tras asistencias de Chris, Wood. Por parte de Iran, Ramin, Rezaeian descontó a los 32 minutos y, posteriormente, Mohammad, Mohebbi selló la igualdad a los 64 minutos tras una asistencia de Ramin, Rezaeian. El choque táctico fue evidente, con un Iran que dispuso un 4-4-2 frente a un Nueva Zelanda que optó por un 4-2-3-1.

Movimientos estratégicos

Ante la necesidad de cambiar el rumbo, ambos entrenadores recurrieron al banco de suplentes. Por el lado local, se destacaron los ingresos de jugadores como Mehdi, Ghayedi y Ali, Alipour al inicio de la segunda mitad para buscar mayor peso ofensivo. Nueva Zelanda también movió sus piezas buscando refrescar el mediocampo y la defensa, destacándose la entrada de Ryan, Thomas y Ben, Old cerca de los 68 minutos. En el plano disciplinario, Ehsan, Hajisafi fue amonestado a los 88 minutos por una falta cometida.

Análisis estadístico

El dominio del balón estuvo repartido, con una posesión del 51,7% para Nueva Zelanda y un 48,3% para Iran. A pesar de que los locales generaron un mayor volumen de remates al arco con 17 intentos (4 de ellos a puerta), fue la visita quien mostró mayor eficacia al acertar 8 de sus 14 remates entre los tres palos. Además, Iran sumó 4 corners contra 1 de los oceánicos, reflejando la intensidad con la que se disputó el compromiso en territorio estadounidense.