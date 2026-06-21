Japón venció 4-0 a Túnez, por el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Japón y Túnez, correspondiente a la jornada 2 del certamen de la Copa Mundial, se llevó a cabo el 21 de junio de 2026 a las 01.00 en el Estadio Monterrey. Bajo la conducción arbitral de István Kovács, el equipo japonés demostró una superioridad contundente desde el inicio del encuentro, sentenciando el marcador final con un contundente 4-0.

El despliegue goleador de Japón

La capacidad ofensiva de Japón quedó reflejada en el desarrollo del marcador, apoyado en un esquema táctico de 3-4-2-1 que superó al planteamiento idéntico presentado por Túnez. Los goles fueron los siguientes:

A los 4 minutos, Daichi Kamada marcó el primer gol tras asistencia de Keito Nakamura .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 31 minutos, Ayase Ueda marcó el segundo gol tras asistencia de Ko Itakura .

marcó el segundo gol tras asistencia de . A los 69 minutos, Junya Ito marcó el tercer gol tras asistencia de Ayase Ueda .

marcó el tercer gol tras asistencia de . A los 83 minutos, Ayase Ueda marcó el cuarto gol tras asistencia de Kaishu Sano.

Análisis estadístico y dominio territorial

La superioridad de Japón también se vio reflejada en los números finales. El equipo ganador mantuvo una posesión del 62,1%, frente al 37,9% de Túnez. Además, los japoneses concretaron 11 tiros totales con 5 disparos a puerta, mientras que el equipo tunecino solo pudo registrar 2 tiros totales. En cuanto a las pelotas paradas, Japón generó 5 corners contra los 3 obtenidos por Túnez.

Modificaciones en el complemento

Con el resultado definido, ambos entrenadores optaron por refrescar sus alineaciones mediante numerosas variantes tácticas. Túnez buscó alternativas con los ingresos de Ismaël Gharbi, Mohamed Amine Ben Hmida, Firas Chaouat, Rani Khedira y Elias Achouri. Por su parte, Japón dosificó esfuerzos realizando sustituciones con el ingreso de futbolistas como Junnosuke Suzuki, Yukinari Sugawara, Yuito Suzuki, Ayumu Seko y Keisuke Goto, quienes cerraron el trámite del partido con eficacia.