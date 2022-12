La curiosa frase del arquero de Polonia a su hijo tras la eliminación ante Francia en el Mundial 2022

escuchar

La selección de Polonia cumplió con su objetivo de sortear la fase de grupos y al salir segundo en el grupo C, donde enfrentó a la Argentina, pasó a la siguiente instancia donde se midió contra Francia, el último campeón del mundo. Con los mismos lineamientos tácticos que lo llevaron a esta fase eliminatoria, los europeos no pudieron hacerle frente a una de las potencias del certamen y cayeron por 3-1.

Uno de los puntos altos del plantel polaco es el arquero Wojciech Szczesny, quien se dio el gusto de contenerle un penal a Lionel Messi en el enfrentamiento ante Argentina, pero que poco pudo hacer ante el poderío ofensivo de los galos y particularmente del delantero Kylian Mbappé, autor de dos golazos para la victoria de los franceses.

Una vez consumada la eliminación de la Copa del Mundo, el guardameta de la Juventus, quien es compañero de Ángel Di María y Leandro Paredes en la escuadra italiana, se encontró con su hijo Liam afuera del campo de juego, a quien lo abrazó para contenerlo tras el resultado adverso.

La imagen del arquero de Polonia junto a su hijo Liam

A la hora de enfrentar a los medios de comunicación, Szczesny puntualizó en la tristeza de su país por el resultado deportivo y lanzó una curiosa respuesta a la hora de referirse a sus familiares. “Toda mi familia ahora está sentada en Varsovia después de haber visto el partido. Así que solo tengo una cosa que decirles, más específicamente a mi hijo: ‘Te amo Liam, ¡pero papá aún no regresa a casa!’”, deslizó y quedó flotando en el aire el enigma si el arquero continuará con su estadía en Qatar para ver los encuentros restantes del certamen.

Más allá de la tristeza de la delegación de Polonia por abandonar el Mundial, los dirigidos por Cheslav Michniewicz volvieron a poner en escena a su selección en una etapa eliminatoria, algo que no se lograba desde el año 1986 en la edición que se celebró en México.

La divertida apuesta de Szczesny con Messi

Sin lugar a dudas que el arquero Wojciech Szczesny fue el jugador más importante de Polonia en el Mundial. Con sus atajadas e injerencia en los resultados, el jugador de la Juventus mantuvo en pie a su selección. Además de su rendimiento, también protagonizó un curioso momento con Lionel Messi, en la previa a la sanción del penal que luego atajaría.

Tras la aparición del VAR, Szczesny se acercó al astro argentino y le apostó 100 euros a que finalmente la decisión sería negativa y no habría penal. Finalmente, mediante el apoyo tecnológico, se confirmó la pena máxima y la historia continuó fuera de los límites del campo de juego.

Lionel Messi le da la mano al arquero polaco Wojciech Szczesny antes que le atajara el penal Jorge Saenz - AP

Ante la consulta de un periodista en la zona mixta, quien custodia el arco de Polonia, aseguró: “Hablamos antes del penal. Le dije que podía apostar 100 euros a que no lo iban a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi”.

Y completó: “No sé si eso está permitido en el Mundial y probablemente me van a expulsar por ello, pero ahora mismo no me importa. Y tampoco voy a pagarle”.

