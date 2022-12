La divertida apuesta que perdió Szczesny con Messi en el penal que cobró el árbitro frente a la Argentina

escuchar

La polémica se apoderó en el Estadio 974 de Qatar. Cuando transcurría el primer tiempo entre Argentina y Polonia, el árbitro Danny Makkelie, a instancias del VAR, fue a revisar una jugada donde el arquero polaco Wojciech Szczesny, en su afán de desviar un envío aéreo, chocó contra Lionel Messi y la escena se centró en posible penal.

Tras el chequeo con la herramienta tecnológica, el juez del encuentro decidió que el guardameta le cometió infracción al jugador del París Saint Germain, y, por ende, se sancionó la ejecución desde los doce pasos. En el medio de la decisión, los jugadores de ambos bandos se reunieron para discutir sobre ello.

Entre el malón, Szczesny se atrevió a acercarse a La Pulga con una sugerente propuesta: apostarle 100 euros a que el árbitro no iba a sancionar el penal. Finalmente, el guardameta europeo perdió, pero luego, se reivindicó atajándole la pena máxima al rosarino para que ambos equipos se vayan al entretiempo sin goles.

Lionel Messi le da la mano al arquero polaco Wojciech Szczesny antes que le atajara el penal Jorge Saenz - AP

Luego del encuentro, con los dos equipos clasificados a los octavos de final, el arquero dialogó en la zona mixta de prensa y aclaró cómo se dio el diálogo: “Hablamos antes del penal. Le dije que podía apostar 100 euros a que no lo iban a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi”.

En la misma línea, el actual arquero de la Juventus -donde comparte equipo con Ángel Di Maria y Leandro Paredes-, agregó sobre ese curioso momento: “No sé si eso está permitido en el Mundial y probablemente me van a expulsar por ello, pero ahora mismo no me importa. Y tampoco voy a pagarle”.

Atónito por la respuesta del arquero, el periodista fue un poco más allá y le repreguntó si no le iba a pagar lo prometido. “A él (Messi) no le importan 100 euros, vamos”, comentó Szczesny, entre risas.

Messi se refirió a las claves de la victoria ante Polonia

Además de la curiosa situación que atravesó con el arquero de Polonia, Lionel Messi también pasó por los micrófonos y dejó su análisis sobre el 2-0 ante el último rival en el grupo C y cómo está el equipo de cara a lo que se viene.

“Este es un grupo que juega, que lo siente, que sabe lo que tiene que hacer y esta es la fortaleza de este grupo: la unión”, destacó el jugador del PSG, con un semblante sonriente y aliviado por cumplir el primer objetivo.

Argentina vs Polonia Lionel Messi Aníbal Greco - La Nación

Sobre el funcionamiento del equipo en un momento crucial, Messi agregó: “Encontramos lo que somos, el partido del triunfo anterior nos dio mucha tranquilidad y ahora volvimos a ganar. Hicimos el partido que venimos buscando desde que llegamos al Mundial, volvimos a reencontrarnos con el juego”.

Por último, aprovechó la ocasión para dejar un mensaje a la parcialidad argentina en Qatar y la que se encuentra en el país, atenta a todas las novedades durante la Copa del Mundo: “A los argentinos les decimos que vayamos con tranquilidad, que este grupo va a seguir de esta manera”.

