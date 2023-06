La despedida de Maxi Rodríguez en Newell’s, en vivo: cómo ver online el partido homenaje

escuchar

Maximiliano Rodríguez, uno de los jugadores más entrañables del fútbol argentino en las últimas décadas, se despide definitivamente del fútbol este sábado, con un partido homenaje en el estadio en el que supo convertirse en ídolo: el Coloso del Parque. El encuentro, que estará plagado de figuras (retiradas y en activo) que compartieron cancha con la ‘Fiera’, comienza a las 19.15 y se puede ver únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

Las puertas del estadio de Newell’s abrirán a las 16 y, a partir de las 18, se presentará un DJ, seguido de dos grupos musicales que no fueron anunciados de manera oficial. Luego, desde las 19.15, comenzará el centro de la fiesta que consistirá en un partido entre un equipo con la camiseta de la selección argentina, en el que Rodríguez jugará el primer tiempo, y otro vestido con la casaca de la Lepra, al que el ex mediocampista pasará en el complemento.

Maxi Rodríguez con la camiseta suplente de la selección argentina, en el Mundial Alemania 2006 DIMITAR DILKOFF - AFP

La despedida de Maxi Rodríguez: todo lo que hay que saber

Newell’s vs. selección argentina.

Día : sábado 24 de junio.

: sábado 24 de junio. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Coloso del Parque Marcelo Bielsa.

: Coloso del Parque Marcelo Bielsa. Entrenadores: Gerardo ‘Tata’ Martino (Newell’s) y José Pekerman (selección argentina).

La despedida de Maxi Rodríguez: cómo ver online

El partido homenaje para la ‘Fiera’ Rodríguez se disputa este sábado, a partir de las 19.15, en el estadio Marcelo Bielsa. Al no contar con transmisión televisiva, la única manera de seguirlo en vivo es a través de la plataforma Star+, que requiere una suscripción activa. Hay dos maneras de contratar el servicio: en primer lugar, por $1320 mensuales y, la otra opción, es adquiriéndolo de manera anual a cambio de $13.200.

Los jugadores y ex jugadores que dirán presente, confirmados por el propio Maxi Rodríguez, son: Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Mauricio Pochettino, Ever Banega, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio. Además, se estima que Lionel Messi estará en el homenaje, aunque no confirmó su participación.

Maxi Rodríguez disputa la pelota con Lionel Messi, en un entrenamiento de la selección en Brasil 2014 SERGIO PEREZ - X00213

La ‘Fiera’ aseguró que la idea del evento es que algunos futbolistas jueguen con ambas camisetas: “Vamos a ir mezclando, pero que cada uno haga lo que quiera. Quiero que sea una fiesta, que todos la pasen bien y se diviertan, más allá de jugar con una camiseta o con otra. Quiero que todos estemos contentos y sea una fiesta del fútbol. Me hacen este homenaje, pero no me gusta ser el centro, quiero que la pasen todos bien”, afirmó en diálogo con ESPN.

Además, habló sobre la posible presencia de tres ex compañeros suyos en la selección, reconocidos públicamente como hinchas -o referentes- de Rosario Central, de rivalidad eterna con Newell’s: Ángel Di María, Cristian ‘Kily’ González y Ezequiel Lavezzi: “Uno está invitando amigos. ¿Voy a dejar afuera a amigos por ser de Central? Esperemos que por lo menos alguno pueda ir”, afirmó el ex Liverpool y Atlético de Madrid, entre otros equipos.

LA NACION

Temas Maxi Rodríguez