¿Las joyas del Mundial 2022? Los cinco goleadores más jóvenes que prometen romper redes en Qatar

A menos de cinco meses para que ruede la pelota en Qatar y se de inicio a una nueva Copa del Mundo, se comienza a dilucidar cómo estarían conformadas las listas de convocados de cada una de las selecciones participantes. Además de los históricos o los jugadores más experimentados, cada combinado nacional llevará algunas jóvenes estrellas que podrían dar la sorpresa para finalmente quedarse con el premio a Mejor Jugador Joven del torneo.

A lo largo de la temporada 2021/22, hubo varios delanteros Sub-23 con rendimientos sobresalientes que podrían meterse en el Mundial. No solo fueron las jóvenes promesas de sus respectivos equipos, sino que también se metieron entre los mejores jugadores de su club y del mundo. Algunos de ellos no podrán estar en el Mundial por el simple hecho de que su selección no se clasificó, como es el caso del noruego Erling Haaland; mientras que otros tienen asegurado su cupo en el Mundial. Por último, hay varios que se disputan su lugar frente a jugadores más experimentados, son los que no tienen aún nada seguro.

Kylian Mbappé, en busca del bicampeonato mundial

A sus 23 años, ya es uno de los jugadores más valiosos del mundo. En el último Mundial de Rusia 2018 fue elegido como el Mejor Jugador Joven del torneo. Llega como la estrella de una selección que buscar ser bicampeona del mundo.

Su lugar en Qatar está más que asegurado, salvo algún hecho extraordinario.

Viene de ser el máximo goleador (28) y también el que más asistencias acumuló (17) en la última Ligue-1, certamen en el que levantó la copa.

Kylian Mbappé renovó contrato con PSG hasta 2025.

Tiene un valor de mercado de 160 millones de euros (el más alto del mundo según Transfermarkt) .

. Superó por 15 al segundo jugador con más G+A de toda la liga (Wissam Ben Yedder llegó a 30).

En el último Mundial anotó cuatro goles , uno de ellos en la final frente a Croacia.

, uno de ellos en la final frente a Croacia. Tiene 27 tantos en 57 partidos con la selección de Francia.

Jonathan David, la joya de Canadá

El delantero canadiense de 22 años es un diamante en bruto. Habitualmente es titular con su selección y, en las últimas eliminatorias de CONCACAF fue el segundo máximo goleador con nueve tantos, solo por detrás de su compatriota Cyle Larin.

Juega en Lille , donde comparte delantera con el turco Burak Yilmaz.

, donde comparte delantera con el turco Burak Yilmaz. En la última temporada disputó casi el 100% de los partidos de su equipo. Solo se ausentó en la eliminación de la Copa de Francia a manos de Lens (4-3 en penales luego del 2-2 en el tiempo reglamentario) en enero de este año.

Jonathan David, la estrella de Canadá que busca dar la sorpresa en Qatar

Anotó 15 goles en Ligue 1, tres en Champions y uno en la Copa de Francia .

. Con la selección de Canadá convirtió 21 goles en 32 partidos disputados .

. Tiene un valor de mercado de 45 millones de euros (está dentro del Top 100 de jugadores más valiosos del mundo).

Julián Álvarez, la nueva estrella argentina

La nueva estrella del fútbol argentino pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo. La confirmación por parte de la FIFA de que la lista de jugadores se extenderá a 26, le permite soñar con ganarse un lugar, pero todo depende de su adaptación en Europa. Si logra acumular minutos en Manchester City y mostrar parte de lo que hizo en River, tiene chances.

Tiene 22 años .

. A partir de julio pasará a formar parte de Manchester City, club que adquirió su ficha por 17 millones de euros.

En River convirtió 52 goles en 117 partidos .

. Fue el goleador de la Liga Profesional 2021 con 18 tantos convertidos.

En lo que va de este año lleva anotados 16 tantos en 21 encuentros .

. Con la selección argentina jugó nueve partidos (solo dos como titular) y anotó un gol .

. Es el cuarto jugador con más goles en ligas de primera división durante el último año con 32, solo por detrás de Dusan Vlahovic (33), Erling Haaland (36) y Kylian Mbappé (46).

Dusan Vlahovic, la principal amenaza de Serbia

Vlahovic está llamado a ser una de las estrellas del fútbol mundial en los próximos años. Debutó en Partizan en 2016 con 16 años y 22 días, convirtiéndose así en el jugador más joven de la historia en debutar con el combinado serbio. En julio 2018 llegó a Fiorentina por solo €3.200.000 y cuatro años después fue transferido a Juventus.

Tiene 22 años .

. Es el séptimo jugador más valioso del mundo y, a su vez, el más valioso de la Serie A.

y, a su vez, el más valioso de la Serie A. En el último año anotó 33 goles, el tercer mayor registro de todo el mundo en primera división.

Dusan Vlahovic (izquierda) y Nikola Milenković (derecha) festejan la clasificación de Serbia al Mundial 2022. Zed Jameson/MB Media - Getty Images Europe

Con la selección de su país convirtió siete goles en 14 partidos desde su debut en 2020.

Darwin Núñez, el reemplazante de Suárez y Cavani

Darwin está llamado a ser el reemplazante natural de Luis Suárez y Edinson Cavani en la selección uruguaya. Recientemente fue adquirido por Liverpool por 75 millones de euros y en los últimos partidos se ganó la titularidad en el conjunto charrúa, por encima de Cavani.

Tiene 23 años .

. A partir de julio, comenzará su primera pretemporada con Liverpool.

Viene de anotar 31 goles en el último año.

Darwin Núñez, la nueva estrella de Uruguay que buscará demostrar su nivel en Qatar.