Lionel Messi vs. Robert Lewandowski: todos los números frente a frente, previo al cruce en el Mundial Qatar 2022

escuchar

Lionel Messi vs. Robert Lewandowski. Así se vende al planeta el trascendental duelo entre la Argentina y Polonia por la tercera y última fecha grupo C del Mundial Qatar 2022 que se juega este miércoles a las 16 (hora argentina) en el estadio 974 de Doha y definirá el futuro de ambos seleccionados en el certamen. No solo porque, a pesar de sus 35 y 34 años, respectivamente, son dos de los mejores futbolistas del planeta y afrontan tal vez la última Copa del Mundo sino también por la embestida del polaco luego de que el argentino se quedase con un Balón de Oro el año pasado. Dijo que él merecía uno y, luego, por no haberlo votado para el premio The Best que recibió a principios de este año.

Incluso, en las conferencias de prensa previas al partido ambos entrenadores fueron consultados por el cruce de estrellas y le pusieron paños fríos a la situación. Lionel Scaloni destacó al delantero de Bayern Munich y evitó decir quién es mejor: “Es un gran jugador, es un privilegio y un placer verlo de cerca, como cualquier hincha de fútbol. Es un gran jugador. ¿Si tiene el nivel de Messi? Hay que disfrutarlo, no hay que compararlo. Disfrutarlo, las comparaciones no sirven”.

Czeslaw Michniewicz tampoco se animó a poner a uno por encima del otro: “Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia vs. Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí”.

Lionel Messi puede superar récords de Gabriel Batistuta y Diego Maradona en la selección

Teniendo en cuenta sus estadísticas a nivel clubes y con sus respectivas selecciones, Messi y Lewandowksi tienen un promedio de gol similar: el rosarino registra 778 goles en 998 partidos en Barcelona, Paris Saint Germain (PSG) y la selección argentina para una media de 0,79 tantos por juego mientras que el europeo lleva 604 tantos en 831 cotejos con Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern, Barcelona y el combinado polaco para un 0,72.

Entre ellos se vieron las caras en una cancha en tres oportunidades con Barcelona y Bayern Munich. En la Champions League 2014/2015 el Barsa eliminó al conjunto teutón en semifinales, tras ganarle de local 3 a 0 con dos tantos de Messi y perder de visitante 3 a 2 con un festejo de Lewandowski. En la edición 2019/20 del campeonato europeo, que se definió en una burbuja por la pandemia de coronavirus, se cruzaron en cuartos de final y los alemanes, con un gol del polaco, golearon 8 a 2 y se metieron entre los mejores cuatro equipos. En ambos certamenes el conjunto que avanzó, fue campeón posteriormente.

Lionel Messi vs. Robert Lewandowski en un partido de la Champions League 2014/15 ullstein bild - ullstein bild

En contrapartida, nunca se cruzaron con la camiseta de sus respectivos países porque el último duelo fue un amistoso en 2011 que ganó Polonia 2 a 1. Ese día Lewandowski fue titular mientras que Messi no fue parte del equipo dirigido por Sergio Batista, que tuvo en ofensiva a Marco Ruben, Franco Jara, Mauro Boselli, Diego Perotti, Nicolás Gaitán y Jonathan Cristaldo, entre otros.

Si se tiene en cuenta solo las Copas del Mundo, lo del argentino es muy superior a lo del polaco, sustentado también en un país con una tradición futbolística y una historia mucho más importante. En Qatar 2022 Messi se convirtió en el único jugador albiceleste en disputar cinco citas ecuménicas y cuando ingrese a la cancha para jugar contra los polacos superará a Diego Armando Maradona en cantidad de presencias, con 22 desde Alemania 2006, pasando por Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 hasta el actual campeonato. Además, con ocho goles, está a dos de Gabriel Omar Batistuta como el máximo artillero argentino de la historia.

Lewandowski tiene cinco presencias en copas del Mundo en Rusia 2018 -Polonia no superó la primera etapa- y Qatar 2022. Recientemente, en la victoria contra Arabia Saudita, festejó su primer tanto y se emocionó.

Robert Lewandowski marcó su único gol en un Mundial en Qatar 2022 ante Arabia Saudita

LA NACION