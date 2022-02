Robert Lewandowski volvió a disparar contra Lionel Messi porque no lo votó en el premio The Best

A Robert Lewandowski, ganador del premio The Best que entrega la FIFA no le hizo ninguna gracia que Lionel Messi no lo haya votado. Y, por si quedaban dudas sobre el pensamiento del atacante polaco, volvió a castigar al argentino.

Para designar el premio The Best, entre otros actores del fútbol, votan todos los capitanes de los seleccionados nacionales. Lewandowski votó por Polonia (eligió a Jorginho, a Messi y a Cristiano Ronaldo) y Messi lo hizo por la Argentina (se inclinó por Neymar, Kylian Mbappé y Karm Benzemá).

El atacante de Bayern Munich, se expresó sobre este tema en la revista polaca Pilka Nozna, y dejó en claro que Messi no le cae nada bien. “Voté él porque aprecio lo que ha hecho. Messi dijo que me votaría para el Balón de Oro, pero no me votó por The Best. Es su decisión, pero de todos modos, yo gané el premio, así que me resultó más fácil aceptarlo”, dijo Lewandoski.

Robert Lewandowski le ganó el premio mayor a Messi

En realidad, Messi nunca dijo que votaría por el polaco. Lo que sí mencionó durante la premiación del Balón de Oro, en París, fue que la revista France Football debería considerar entregar el premio de 2020, que dejó vacante por la pandemia de coronavirus y que ese premio le correspondería a Lewandowski.

Lewandowski, que también ganó el premio The Best en 2020, ya había hecho declaraciones que muestran cierto rencor contra el argentino. El 7 de diciembre pasado, tras su coronación en la gala del Balón de Oro, Messi intentó congraciarse con su adversario. “Es un honor pelear con Lewandowski”. Y hablándole directamente al atacante, le dijo: “Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”.

La imponente llegada de Messi a la ceremonia del Balón de Oro

Pero al polaco no le parecieron sinceras esas palabras, y cargó sin dudarlo contra el argentino: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías; Hubo tristeza, no tengo nada que esconder, quería ganar el premio”. En un principio se pensó que la interpretación de la frase había sido un error en la doble traducción del polaco al alemán y del alemán al inglés.

Lionel Messi al recibir su séptimo Balón de Oro durante la ceremonia en el Theatre du Chatelet, en París, el lunes 29 de noviembre de 2021

Pero en la charla con Pilka Nozna, los dichos de Lewandowski quedaron más que confirmados. Incluso fue un poco más allá, al menospreciar a Messi en la comparación con el portugués Cristiano Ronaldo.

“Cristiano es tres años y medio mayor que yo y sigue marcando muchos goles -explicó-. Pero ha cambiado el club, ha cambiado la estrategia y su equipo no siempre gana. Cuando su equipo haya encontrado el equilibrio, podrá volver a marcar. Tenía grandes estadísticas, números imposibles. Ahora son simplemente muy buenos. Probablemente ya no marque 60 goles al año, pero con 30 o 40 goles seguirá marcando la diferencia”.

E inmediatamente complementó el análisis con una crítica para Messi. “Para él cambiar de club fue sin duda una experiencia mucho más molesta -argumentó Lewandowski-. Nunca había jugado en otro país que no sea España, nunca había hablado otro idioma. Ahora se ha topado con la barrera del idioma. Cristiano ya cambió varias veces de club y de liga. La edad a la que se cambia de equipo no es importante, lo decisivo son las circunstancias. Será más difícil para Messi, a la edad de Cristiano Ronaldo, mantenerse en su nivel de goles marcados”.