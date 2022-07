Llamó la atención a los 13 años y lo apodaron “el nuevo Messi”, pero solo marcó un gol en tres temporadas: ahora busca resurgir

“¡Nace una estrella!”, señalaban desde el Daily Mail. “Gran momento para él, pero lo más duro está por venir”, titularon en la página oficial de Celtic. Todos hablaban de Karamoko Kader Dembélé, el niño de raíces marfileñas que hizo historia: debutó a los 13 años en la filial Sub 20 del club de Glasgow y quebró la marca de precocidad en el segundo equipo. Fue a los 36 minutos del segundo tiempo del triunfo por 3-1 ante Hearts, Dembélé, en 2016. Por entonces, ingresó por Jack Aitchison y se pudo mostrar junto a compañeros que le llevaban entre seis y siete años. Un niño entre futbolistas.

El chico categoría 2003 se unió a Celtic en julio de 2013, pero logró cautivar la atención de todos en la St Kevin’s Boys Academey Cup 2016, un torneo para menores de 15 años. Allí, no sólo brilló ante Barcelona (aunque los escoceses perdieron 3-2), sino que marcó goles ante West Bronwich y Benfica. El video de la “humillación” a la cantera blaugrana corrió como reguero de pólvora por Youtube: Dembélé ‘sacó a bailar’ a parte del equipo catalán.

“Karamoko sigue siendo un niño y tiene que crecer mucho, tanto física como mentalmente. Es crucial no empujarlo al abismo. Tiene un montón de trabajo duro por delante y desde el club no vamos a correr. Karamoko está aquí para seguir su progreso”, publicó Celtic en su sitio oficial. En el club había orgullo por el debut, pero también el temor de quemar etapas.

En el mundo del fútbol las comparaciones son moneda corriente. Ante la irrupción de cada nuevo gran talento, es común encontrar similitudes con jugadores de talla mundial. Durante años se habló del “nuevo Maradona”. Ahora resuena el “nuevo Messi”. Muchos llegan, otros se quedan en el camino, pero siempre son noticia. Bajo este concepto, Lionel Messi ha tenido infinidad de comparaciones con nuevos talentos, pero estos nunca llegaron a igualar lo hecho por él. En 2016 apareció un ‘nuevo Messi’ en el fútbol británico. El niño Dembélé.

Karamoko Dembélé: el niño prodigio de Celtic

De raíces marfileñas, Karamoko Dembélé nació en Londres, Inglaterra, el 22 de febrero de 2003. Sus comienzos en el fútbol se dieron en el club Park Villa BC de Glasgow, Escocia, cuando solo tenía cinco años. Participó de las categorías infantiles hasta cumplir 10, cuando finalmente se integró a las inferiores de Celtic. Su talento sorprendió a propios y extraños en su llegada a The Hoops. Su habilidad para mantener la pelota cerca de su pequeño pie izquierdo y, por sobre todas las cosas, su desfachatez a la hora de gambetear, maravilló a los preparadores de las categorías juveniles.

En 2016, el diario L’Equipe definió a Karamoko Dembélé y a Ansu Fati (Barcelona) como “los jugadores jóvenes que revolucionarán el fútbol”.

“Creo que Karamoko es muy parecido a Lionel Messi. Si tiene la orientación correcta, entonces el cielo es el límite para él”, dijo en 2016 David Feeney, exentrenador de Dembélé en Park Villa. Además, recordó su arribo a las infantiles del equipo escocés: “Cuando llegó por primera vez, a los cinco años, sus pies eran tan pequeños que solía usar botas demasiado grandes para él. Pero seguía siendo el mejor jugador con diferencia”. Ese mismo año debutó con el plantel Sub 20 con apenas 13 años.

Karamoko Dembélé en su debut con el plantel Sub 20 de Celtic de Escocia con solo 13 años Daily Mirror - Daily Mirror

Luego de su debut con la filial del combinado blanquiverde, el jefe de juveniles de Celtic, Chris McCart, aseguró que el extremo todavía era un niño y que, por lo tanto, no debían apurar su desarrollo: “El hecho de que jugara contra otros jugadores siete años mayor que él da una indicación de la calidad que posee este joven. Sin embargo, lo que debemos recordar es que tiene solo 13 años. Se le dio la oportunidad de jugar por méritos propios, pero es muy importante que continuemos su desarrollo a un ritmo moderado”.

En 2017, volvió a ser noticia por la extraña decisión que tomó para decidir a qué país representar . Tenía la posibilidad de jugar para Inglaterra, Escocia y hasta incluso Costa de Marfil, por sus padres. Ante sus incipientes dudas, pidió representar a las dos selecciones juveniles europeas hasta tomar una decisión.

. Tenía la posibilidad de jugar para Inglaterra, Escocia y hasta incluso Costa de Marfil, por sus padres. Ante sus incipientes dudas, pidió representar a las dos selecciones juveniles europeas hasta tomar una decisión. Fue internacional Sub 15 con Inglaterra; luego Sub 16 con Escocia, para pasar después a ser internacional Sub 17 con ambas selecciones.

Firmó su primer contrato en 2018 con solo 15 años. Su debut oficial se dio el 19 de mayo de 2019 en el último partido de la temporada 2018/19 de la Scottish Premiership. Fue contra Hearts, el mismo equipo contra el que había disputado su primer partido con la Sub 20, en un encuentro que finalizó con victoria 2-1.

De esa manera, se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar con Celtic, solo por detrás de Jack Aitchison, que debutó con 16 años y 71 días (Karamoko lo hizo con 16 años, tres meses y dos días).

Su presente futbolístico: lesiones, cambio de club en condición de libre y llegada a la Ligue 1

Su participación con The Bhoys fue prácticamente nula desde su prometedor debut. Las lesiones lo perjudicaron y nunca pudo demostrar el nivel que se esperaba de él. Disputó un total de 10 partidos (ocho en liga, uno en la SFA Cup y uno en Europa League) y anotó solamente un gol, ante St. Johnstone FC, en las tres temporadas que permaneció en la institución.

Karamoko Dembélé tiene 19 años y busca relanzar su carrera luego de ser apodado como el 'nuevo Messi' @SB29 - Twitter Oficial de Stade Brestois 29Brest

En este verano europeo abandonó el club que lo formó con un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Después de 13 años en Celtic de Glasgow, mi etapa en el club ha llegado a su fin. Me gustaría dar las gracias a los aficionados y a las personas que me ayudaron en este viaje. Aunque no todo salió según lo planeado, los desafíos a los que me enfrenté en los últimos dos años no estaban previstos. Sin embargo, con fe y el apoyo de mi familia, sabía que sucedería. ¡Grandes cosas por venir!”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

Se marchó en condición de libre y, a partir de la temporada 2022/23 comenzará a formar parte del Stade Brest, de la Ligue-1. Firmó contrato por cuatro años con el conjunto francés y buscará sumar continuidad para demostrar sus condiciones futbolísticas en una de las mejores ligas del mundo, donde tendrá que verse las caras con Lionel Messi, con el que lo compararon en muchas oportunidades desde su irrupción en el mundo del fútbol.