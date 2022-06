“El nuevo Cavani”: Sebastien Pineau, el delantero que Perú le sacó a Chile y podría jugar para Francia

Sebastián Pineau Flores tiene 19 años y un futuro deportivo promisorio. Sin siquiera haber debutado en la primera de Alianza Lima, estos días su nombre está en el centro de la escena porque se lo disputan las selecciones de fútbol de Chile y Perú. Y aunque los incaicos parecen haber sacado ventaja en la contienda con los trasandinos, el joven también puede jugar para Francia, única camiseta que no vistió hasta el momento.

El centrodelantero, al que apodan el “nuevo Edison Cavani” por su parecido físico con el atacante uruguayo y sus características de juego, integra el plantel de la reserva de la institución blanquiazul y su única experiencia en la elite peruana fue la temporada pasada con el equipo César Vallejo, en el que disputó 138 minutos distribuidos en siete partidos. Aun así, los países sudamericanos pujan por quedárselo y que, a futuro, pueda conformar su combinado mayor.

Pineau Flores nació en Santiago, la capital chilena, el 20 de enero de 2003; mide 1.88, es zurdo y, al igual que Cavani, puede jugar en todo el frente de ataque, pero preferentemente lo hace por el centro. Más allá de su nacionalidad original, según las reglas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), tiene el aval de desempeñarse para Perú, la nación de la que es origen su madre, y Francia, de la que es su padre (aunque debería renunciar a las otras nacionalidades). “Aún no le cierro las puertas a las selecciones. Yo, encantado si me convoca Perú, Chile o Francia, ya que son oportunidades que se te dan y hay que aprovecharlas al máximo”, confesó Pineau en una entrevista con el diario español As, el año pasado.

Su decisión se decantará por un equipo una vez que sea ctado a una selección mayor y dispute un partido, situación para la que, por su edad, todavía no llegará.

Su situación entre Chile y Perú

A fines de 2021 el delantero fue convocado al U20 de Chile y disputó un cuadrangular amistoso. Con la camiseta roja, en total, disputó cuatro partidos hasta que lo convocó Perú y también aceptó. De hecho, decidió jugar el Sudamericano U20 2023 para ese país y al otro lado de la Cordillera de Los Andes hay preocupación. No obstante, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) puso paños fríos, replicaron medios de comunicación chilenos: “Aún puede decidirse por la Roja adulta. El jugador no tiene que elegir a nadie hasta un llamado de una selección mayor” ,

De hecho, decidió jugar el Sudamericano U20 2023 para ese país y al otro lado de la Cordillera de Los Andes hay preocupación. No obstante, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) puso paños fríos, replicaron medios de comunicación chilenos: , En Instagram, Pineau Flores compartió imágenes con ambas camisetas: primero en una formación titular del U20 de Chile y, después, en un entrenamiento de Perú, donde confían en que el futbolista terminará jugando para el elenco que actualmente dirige el argentino Ricardo Gareca . En medio de la disputa, el Tigre también opinó sobre el joven atacante: “Él decidirá su futuro. Si se queda acá, el entrenador de los juveniles lo tendrá en cuenta y si lo vemos crecer en el medio local, lo tendremos en observación”.

La misma situación, pero en la Argentina