Marruecos ganó por 1-0 ante Escocia, por el Mundial

El enfrentamiento se llevó a cabo el 19 de junio de 2026 a las 19.00 en el Boston Stadium, bajo la dirección arbitral de Ilgiz Tantashev. En un inicio frenético, a los 2 minutos, Ismael, Saibari marcó el primer gol del encuentro tras una precisa asistencia de Brahim, Díaz, sellando el resultado que terminaría dándole la victoria a Marruecos sobre Escocia.

Desarrollo táctico y desenlace

El partido estuvo marcado por la temprana ventaja visitante. Mientras que Escocia optó por un esquema 4-4-1-1, Marruecos planteó un 4-2-3-1 que resultó efectivo para controlar el ritmo. Durante el desarrollo, las tarjetas amarillas fueron protagonistas, siendo amonestados Issa, Diop para los visitantes y Andy, Robertson para los locales. La segunda mitad estuvo marcada por los cambios: Escocia sufrió la salida por lesión de Kieran, Tierney a los 60 minutos, dando lugar a Ben, Gannon-Doak, además de realizar múltiples variantes tácticas en busca de un empate que nunca llegó.

Análisis estadístico

A pesar del esfuerzo constante de Escocia por revertir la historia, la superioridad en el manejo de la pelota fue clara para el conjunto marroquí. Marruecos dominó con un 59% de posesión frente al 41% de Escocia. Además, el conjunto africano fue más incisivo al atacar, registrando un total de 12 tiros, mientras que Escocia solo pudo generar 6 remates en todo el cotejo.

Datos clave del encuentro