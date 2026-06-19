Marruecos ganó por 1-0 ante Escocia, por el Mundial

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Se midieron en un duelo donde Marruecos se impuso con autoridad en la jornada 2 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El enfrentamiento se llevó a cabo el 19 de junio de 2026 a las 19.00 en el Boston Stadium, bajo la dirección arbitral de Ilgiz Tantashev. En un inicio frenético, a los 2 minutos, Ismael, Saibari marcó el primer gol del encuentro tras una precisa asistencia de Brahim, Díaz, sellando el resultado que terminaría dándole la victoria a Marruecos sobre Escocia.
Desarrollo táctico y desenlace
El partido estuvo marcado por la temprana ventaja visitante. Mientras que Escocia optó por un esquema 4-4-1-1, Marruecos planteó un 4-2-3-1 que resultó efectivo para controlar el ritmo. Durante el desarrollo, las tarjetas amarillas fueron protagonistas, siendo amonestados Issa, Diop para los visitantes y Andy, Robertson para los locales. La segunda mitad estuvo marcada por los cambios: Escocia sufrió la salida por lesión de Kieran, Tierney a los 60 minutos, dando lugar a Ben, Gannon-Doak, además de realizar múltiples variantes tácticas en busca de un empate que nunca llegó.
Análisis estadístico
A pesar del esfuerzo constante de Escocia por revertir la historia, la superioridad en el manejo de la pelota fue clara para el conjunto marroquí. Marruecos dominó con un 59% de posesión frente al 41% de Escocia. Además, el conjunto africano fue más incisivo al atacar, registrando un total de 12 tiros, mientras que Escocia solo pudo generar 6 remates en todo el cotejo.
Datos clave del encuentro
- El dominio territorial de Marruecos se reflejó también en la estadística de tiros de esquina, donde alcanzó los 5 córners frente a los 2 de Escocia.
- La solidez defensiva y el gol tempranero fueron determinantes para que Marruecos se llevara los puntos, mostrando una mejor eficacia con 2 tiros a puerta durante los 90 minutos de juego.
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