Martín Liberman explotó contra Fernando Santos por dejar a Cristiano Ronaldo en el banco: “Huella imborrable”

Luego de asistir a la clasificación de Argentina ante Países Bajos en el estadio Lusail, Martín Liberman se dirigió este sábado a ver el encuentro entre Portugal y Marruecos. El mismo finalizó 1 a 0 en favor del equipo africano, que clasificó a las semifinales y logró un hito sin precedentes en su historia. Sin embargo, el comunicador se mostró descontento con la poca participación que le dio el entrenador Santos a Cristiano Ronaldo y lo hizo saber en sus redes sociales.

🇵🇹 EL DESCONSUELO DE RONALDO 😭



El astro portugués se fue al vestuario una vez finalizado el encuentro y no pudo contener las lágrimas. #TyCSportsMundial pic.twitter.com/UVhfcosxKm — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2022

En reiteradas oportunidades, el periodista dejó en claro su admiración por el astro portugués e incluso tuvo la oportunidad de entrevistarlo cuando era jugador del Real Madrid. El Mundial de Qatar 2022, fue una buena excusa para que Liberman pudiera ir a verlo jugar en cancha; sin embargo, la decisión de Fernando Santos fue que Cristiano comience cada partido desde el banco de suplentes.

Historia que compartió Martín Liberman en su cuenta de Instagram Instagram: @libermanmartin

Esta decisión enojó a Martín Liberman, quien desde la tribuna compartió una historia del partido en vivo. “Cuando las papas queman, Santos mete en cancha al jugador más importante de la historia de su país”, señaló con una foto de los jugadores portugueses y marroquíes de fondo.

Una vez que el equipo africano logró el histórico triunfo que los deposita por primera vez en las semifinales de una Copa del Mundo, las cámaras se posaron en Cristiano Ronaldo, quien se retiró solo del campo de juego y en el vestuario rompió en llanto.

Tuit que compartió Martín Liberman tras la eliminación de Portugal Twitter: @libermanmartin

Liberman escribió un tuit al respecto: “Huella imborrable. Marcó una era del fútbol mundial. El DT tuvo la brillante idea de dejarlo en el banco”, señaló y luego agregó: “Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia de Portugal. Llevó a su selección a otro nivel. Crack total. Único. No habrá nada igual para su país”.

Con este resultado, Marruecos enfrentará al ganador de Francia e Inglaterra el próximo miércoles desde las 16 horas (horario argentino) en el estadio Al Bayt.

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, habló de “traición” y apuntó contra el DT de Portugal: “Te subestimó”

Después de la eliminación de Portugal ante Marruecos en cuartos de final del Mundial 2022, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, explotó contra el entrenador. En su historia de Instagram, la modelo cruzó directamente a Fernando Santos y lo criticó por el poco tiempo de juego que le dio al “Bicho” en el último encuentro.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde”, comenzó el descargo de la modelo.

El duro descargo de Georgina Rodríguez en defensa de Cristiano Ronaldo y contra Fernando Santos Instagram @georginagio

En esa misma línea, opinó que no se valoró la calidad de Cristiano y que indefectiblemente eso llevó a la eliminación: “No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece”.

Por último, cerró el descargo con la conclusión de que esto es un aprendizaje, en lo que pareció ser una indirecta sobre la relación de Ronaldo con Fernando Santos: “Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos”.

