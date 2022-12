Pepe estalló contra Facundo Tello tras la eliminación de Portugal: “Es inadmisible que nos dirigiera un argentino”

escuchar

Marruecos logró una victoria importante en la historia de su fútbol luego de vencer 1 a 0 a Portugal y acceder a la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Pepe, uno de los principales referentes de la selección lusa junto a Cristiano Ronaldo, se descargó tras el partido y se quejó por la designación de un árbitro argentino, luego de todo lo sucedido alrededor de Argentina vs. Países Bajos.

“Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte y lo voy a tener que decir. Es inaceptable que un árbitro argentino dirija nuestro partido después de lo que pasó ayer con Messi”, manifestó el defensor de Porto, haciendo referencia al problema entre el seleccionado nacional y el juez español, Mateu Lahoz.

Las declaraciones de Pepe tras la eliminación de Portugal del Mundial de Qatar (Captura: DSports)

“Con lo que se está hablando en Argentina y el árbitro viene aquí a pitar. No digo que venga condicionado, pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró todo el rato al suelo. Solo dieron ocho minutos de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro... ¿ocho minutos?”, reclamó Pepe.

Además, señaló que en la segunda parte no hubo mucho tempo de juego neto, ya que se interrumpió reiteradamente y, según su visión, el único equipo que proponía era Portugal. “No jugamos nada en el segundo tiempo. Fue más de lo mismo, además ellos empezaron a hacer muchas faltas, el árbitro no mostraba amarillas, y estuvieron muy cerrados. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos. No lo logramos. No se nos permitió jugar la segunda mitad”, concluyó Pepe, referente del seleccionado portugués que no pudo acceder a las semifinales del Mundial.

El defensor portugués Pepe cargó contra la designación de un árbitro argentino luego de haber quedado eliminado del Mundial de Qatar Instagram

Marruecos, por su parte, jugará las semifinales ante el ganador de Inglaterra vs. Francia el próximo miércoles a las 16 horas (horario argentino) en el estadio Al Bayt.

Bruno Fernandes también se quejó sobre la nacionalidad de los árbitros y sus designaciones

Otro de los que se enojó por la decisión de FIFA de que Facundo Tello sea el encargado de impartir justicia en el partido de cuartos de final fue el mediocampista Bruno Fernandes.

“Me parece inaceptable que una competición no tenga árbitros portugueses. Independientemente de lo que se pueda decir de ellos y de que en nuestra Liga nos quejamos mucho, tener un árbitro que todavía tiene a su selección en competición arbitrando unos cuartos de final... es mínimamente extraño”, señaló el mediocampista del Manchester United.

Marruecos venció 1 a 2 a Portugal en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 (AP Photo/Petr David Josek) ap - AP

Luego, redobló la apuesta: “Es muy raro tener un árbitro que todavía tiene la selección de ellos en competición y no tenemos ninguno portugués. Los nuestros arbitran la Champions League, entonces tienen calidad y nivel para estar aquí. Ellos no arbitran Champions, no están acostumbrados a este tipo de partidos, no tienen ritmo para esto. Inclinaron claramente el campo. En el primer tiempo hay un penalti claro para mí. Estoy aislado y nunca en mi vida me dejaré caer cuando estoy solo frente al portero y yo podemos tirar a portería en una situación así”, concluyó Bruno Fernandes.

LA NACION