Miguel Merentiel, a Boca: goles y números de la “Bestia” que llegó para reforzar el poder ofensivo

Boca Juniors presentó este jueves al segundo refuerzo del actual mercado de pases y es Miguel Merentiel, delantero uruguayo que arribó proveniente de Palmeiras y cuya mejor versión se vio en Defensa y Justicia, en el que fue determinante con sus goles para que el equipo de Florencio Varela se consagre campeón de la Copa y Recopa Sudamericana 2020.

El jugador de 26 años y apodado ‘Bestia’ fue cedido a préstamo por un año por el club brasileño con una opción de compra de 3 millones de dólares. En el equipo de San Pablo, donde desembarcó en mayo de 2022, tuvo poca participación y en los últimos ocho meses sumó apenas 239′ en 11 partidos y convirtió dos goles. El xeneize apostó por él para reforzar una zona de la cancha en la que le sobran nombres de jerarquía, como Darío Benedetto, Luis Vázquez y Nicolás Orsini, aunque ninguno termina de hacerse con el puesto por diferentes circunstancias.

En su carrera, Merentiel acumula 183 partidos con 50 goles -un promedio de 0,27 por duelo- y 14 asistencias. Fue amonestado 17 veces y nunca lo expulsaron.

Los números de Merentiel, club por club

El Tanque Sisley (Uruguay): aunque se formó en Peñarol, su debut en el profesionalismo fue en el modesto club de Montevideo donde alcanzó a jugar 20 partidos en los que gritó siete goles y dio una asistencia. Recibió dos amonestaciones.

aunque se formó en Peñarol, su debut en el profesionalismo fue en el modesto club de Montevideo donde alcanzó a jugar 20 partidos en los que gritó siete goles y dio una asistencia. Recibió dos amonestaciones. Lorca (España): fue su puerta de entrada a Europa en la temporada 2017/18. En la segunda división de España compitió en 15 partidos y anotó un tanto. Vio la tarjeta amarilla tres veces.

fue su puerta de entrada a Europa en la temporada 2017/18. En la segunda división de España compitió en 15 partidos y anotó un tanto. Vio la tarjeta amarilla tres veces. Valencia B (España ): su segunda experiencia en el Viejo Continente fue en el equipo filial de Valencia, en el que jugó 29 encuentros en los que marcó ocho goles y repartió tres asistencias en la tercera división española. Fue amonestado dos veces.

): su segunda experiencia en el Viejo Continente fue en el equipo filial de Valencia, en el que jugó 29 encuentros en los que marcó ocho goles y repartió tres asistencias en la tercera división española. Fue amonestado dos veces. Godoy Cruz (Argentina) : llegó a principios de 2019 alcanzó a ingresar a la cancha en 29 oportunidades (1435′) y anotó cinco veces. También dio un pase gol. Lo amonestaron en dos ocasiones.

: llegó a principios de 2019 alcanzó a ingresar a la cancha en 29 oportunidades (1435′) y anotó cinco veces. También dio un pase gol. Lo amonestaron en dos ocasiones. Defensa y Justicia (Argentina) : disputó 79 partidos (4130′) y celebró 27 tantos. También nueve asistencias y fue amonestado ocho veces. Se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2020.

: disputó 79 partidos (4130′) y celebró 27 tantos. También nueve asistencias y fue amonestado ocho veces. Se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2020. Palmeiras (Brasil): jugó 11 partidos (239′) y convirtió dos goles. Es el club en el que menos juegos afrontó y ganó el Brasileirao 2022.

Miguel Merentiel llegó a jugar 11 partidos en Palmeiras y anotó dos goles Alexandre Schneider - Getty Images South America

En Florencio Varela se vio la mejor versión de Merentiel

El atacante nacido en Paysandú, casi sin lugar en Palmeiras, fue apuntado por Boca a partir de su gran desempeño en su último semestre en Defensa y Justicia. Se trata del club en el que más jugó (79 partidos), más anotó (27 veces) y más asistió (9) con un promedio de gol de 0,34 goles cada 90 minutos.

Su último torneo allí fue la Copa de la Liga 2022, en la que el Halcón clasificó a cuartos de final y lo eliminó Boca. Su labor fue determinante para la buena campaña: anotó siete de los 26 tantos de su equipo y fue el máximo artillero. Seis fueron de adentro del área y el restante, desde afuera. Media docena los hizo con la pierna derecha y uno con la izquierda. No marcó de cabeza en un elenco que se caracterizó por buscar el arco rival con la pelota por el suelo.

En el club de Florencio Varela el jugador uruguayo logró dos títulos: ambos en 2020 Fotobaires

Merentiel jugó los 15 partidos de Defensa y Justicia por lo que tuvo una media de 0,46 conversiones por duelo. Hizo el 23,3% de los goles de su equipo en 30 remates de los cuales 18 fueron al arco. En la tabla de goleadores del certamen quedó a tres de Mauro Boselli (Estudiantes), dos de Martín Cauteruccio (Aldosivi) y uno de Julián Álvarez (River), Cristian Tarragona (Gimnasia de La Plata) y Enzo Copetti (Racing).

En la Copa Sudamericana 2022, antes de emigrar a Brasil, disputó tres partidos en la primera fase e hizo un gol, por lo que acabó el primer semestre del año pasado con ocho anotaciones. Su eficacia fue de un 16,7% porque remató seis veces y solo dos fueron al arco.

En los títulos logrados en 2020 con Defensa y Justicia no tuvo demasiada participación, pero sumó minutos. En la Sudamericana disputó cinco de nueve juegos posibles y no anotó mientras que en la Recopa ante Palmeiras no ingresó en la ida y estuvo en cancha 35 minutos en la vuelta.

