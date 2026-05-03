Mitre venció por 2-0 a Acassuso, por la Primera Nacional 2026

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El partido correspondió a la fecha 12 del certamen de la segunda división del fútbol argentino; los detalles que hay que saber
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Mitre venció por 2-0 a Acassuso como local, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Primera Nacional 2026. Para Mitre los goles fueron marcados por Machado , Zárate . El cotejo se disputó en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino.
Con este resultado, Mitre suma 12 puntos, ubicándose en la 14 posición, mientras que Acassuso tiene 10 unidades, en la 17 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
Así están Mitre y Acassuso en la tabla de posiciones, tras la fecha 12
Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026
El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.
El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.
En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.
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