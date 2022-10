Mundial Qatar 2022, en vivo: así se preparan las selecciones en la previa de la Copa del Mundo, minuto a minuto

15.58. Cómo le fue a los rivales de la Argentina en la última fecha FIFA

Todas las selecciones participantes de la cita ecuménica afrontaron compromisos de preparación en la última fecha FIFA. Los integrantes del Grupo C no fueron la excepción: la Argentina ganó sus dos partidos ante Honduras y Jamaica, ambos por 3-0; Polonia cayó ante Países Bajos y venció a Gales (ambas estarán en Qatar); México derrotó a Perú y cayó de manera inexplicable ante Colombia (ninguna de las dos federaciones formará parte de la Copa del Mundo); y por último, Arabia Saudita igualó en sus encuentros ante Ecuador y Estados Unidos (los dos viajarán al Mundial).

Polonia, México y Arabia Saudita, compartirán grupo con la selección argentina en el Mundial @MiseleccionMX @pzpn_pl @SaudiNT - @MiseleccionMX @pzpn_pl @SaudiNT

15.41. La lista de la selección argentina para el Mundial

La próxima vez que la selección argentina se reúna será con los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial y, por ello, los últimos amistosos oficiales en Estados Unidos contra Honduras y Jamaica -sendas victorias 3 a 0- fueron las pruebas finales para el cuerpo técnico, que desde ahora seguirán de cerca lo que cada futbolista haga en su club para el 21 de octubre dar una lista de entre 35 y 55 exponentes y, el 10 de noviembre, achicarla a 26.

Hay más certezas que dudas en la lista definitiva para Qatar 2022. Los arqueros Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli son una fija. En la última gira el guardametas formado en Estudiantes de La Plata le sacó el lugar de principal suplente a Franco Armani, cuya estadía en la Copa del Mundo depende de cuan rápido se recupere Juan Musso de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por su fractura en el maxilar derecho. Si vuelve en el corto plazo, algo que parece poco probable por las características de la lesión, peleará un lugar con el jugador de River.

Gerónimo Rulli es número puesto para estar en el Mundial Qatar 2022 Europa Press Sports - Europa Press

En la defensa, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella y Lisandro Martínez tienen su lugar sentenciado. Si Gonzalo Montiel es duda, radica en su presente en Sevilla, donde no tiene minutos. Su principal competidor es Juan Foyth, cuya ventaja es que puede desempeñarse en varias funciones -lateral derecho, central y volante- pero no fue parte del plantel para los últimos amistosos.

En el mediocampo Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Alejandro Gómez están arriba del avión para volar a Qatar. Los que pelean por un puesto y sacaron ventaja son Alexis Mac Allister y Nicolás González. Enzo Fernández, tras sus presentaciones contra los centroamericanos y por su presente en Benfica, relegó en el mano a mano a Exequiel Palacios, ausente en la última lista. Ángel Correa quedó atrás de Paulo Dybala por el presente que tienen en su clubes. Se especula con que habrá uno o dos lugares para Fernández, Palacios, Ángel Correa y Dybala.

Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez son número puesto en la delantera. Desde los últimos dos partidos también lo es Julián Álvarez -marcó un gol ante Jamaica-, quien creció por encima de Joaquín Correa. El delantero de Inter perdió terreno, pero su ausencia en Qatar 2022 está sujeta a cuánto puedan crecer estos últimos dos meses atacantes como Giovanni Simeone, Lucas Alario o Lucas Boyé, citados en algún momento.

Lautaro Martínez está a un gol de entrar en el top ten de máximos anotadores de la historia de la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

15.15. La Argentina, en las apuestas a campeón del Mundial: un crecimiento bajo la influencia del invicto

Los resultados de la última fecha FIFA antes del Mundial Qatar 2022 impactaron de lleno en los pronósticos a campeón de la cita ecuménica, en la que hubo cambios en las posiciones de los favoritos y una de las selecciones que creció en la consideración en las principales casas de apuestas fue la Argentina apoyada en sus dos victorias pero, por encima de sus buenos resultados, favorecida por la caída de Inglaterra.

El elenco de Lionel Scaloni paga ahora por su título hasta 8.50, 0.50 más que antes de ganarle a Honduras y Jamaica en la gira por Estados Unidos. Sin embargo, subió del cuarto al tercer lugar porque el elenco inglés cayó desde el segundo al cuarto producto de haber descendido a la B de la Nations League. Ahora, su coronación en Qatar 2022 paga hasta 9.50 contra los 6.50 que multiplicaba ganancias previo a la derrota con Italia y parda con Alemania en las últimas dos jornadas del grupo A3.

El otro país que aprovechó la caída de los dirigidos por Gareth Southgate fue Francia, que quedó como escolta de Brasil en los pronósticos con un abono máximo de 7.50. Al igual que la Argentina, subió 0.50 su cotización pero pasó del tercer puesto al segundo. En la Nations League, el último campeón mundial quedó tercero en el grupo A1 porque en la última doble fecha le ganó a Austria y perdió con Dinamarca. España, por su parte, es el quinto favorito a alcanzar la gloria en la próxima Copa del Mundo con 10.0 de cuota, un punto más que a fines de julio. El equipo de Luis Enrique es uno de los cuatro semifinalistas de la Nations League porque ganó la zona A2 con una victoria sobre Portugal en la última fecha. El resto de los combinados se mantuvieron en sus respectivos lugares. Más atrás del quinto lugar está Alemania, que quedó eliminado en la fase de grupos del campeonato europeo, con una cuota máxima de 12.0. Le siguen Países Bajos (15.0), Portugal (16.0), Bélgica (18.0) y Dinamarca (34.0).

Lionel Messi festeja uno de sus goles frente a Jamaica: el invicto impulsa el favoritismo de la selección argentina camino a Qatar 2022 Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

15.05. Qatar espera un impacto económico de 16.600 millones de dólares por el Mundial

Qatar espera un impacto económico de 16.600 millones de dólares por organizar la Copa del Mundo de la FIFA durante la que recibirá cerca de 1,5 millones de visitantes, lo que representa más de la mitad de su población, calculada en 2,8 millones de habitantes. El secretario general del Comité Supremo de Entrega y Legado (CS), Hassan Al Thawadi, informó que este año se crearán 75.000 puestos de trabajo como consecuencia de la disputa de la máxima competencia del fútbol, según consigna la agencia Télam.

El emirato del Golfo Pérsico obtuvo la sede en 2010 en un proceso que despertó sospechas de corrupción y desde entonces dispuso una inversión directa en infraestructura de aproximadamente 6.500 millones de dólares. A excepción del modernizado Estadio Khalifa Internacional (40.000 espectadores), los otros siete escenarios del Mundial fueron construidos después de la designación: Lusail (80.000), 974 (40.000), Áhmad bin Ali (40.000), Al Bayt (60.000), Al Janoub (40.000), Al Thumama (40.000) y Education City (40.000). “Ganar el derecho a albergar la Copa del Mundo aceleró la inversión en infraestructura en Qatar. El legado será un conjunto de obras para ser utilizadas por las generaciones venideras. Nuestros estadios de última generación, infraestructura deportiva y experiencia son peldaños para hacer de Qatar el centro deportivo de la región”, contó Al Thawadi a Télam en la cuenta regresiva del partido inaugural entre la selección local y Ecuador, previsto para el domingo 20 de noviembre.

14.24. Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol profesional a los 34 años

Sorpresivamente, el futbolista Gonzalo Higuaín anunció este lunes su retiro del fútbol profesional a los 34 años después de transitar una carrera estelar en Argentina, Europa y ahora en Estados Unidos, donde juega para el Inter de Miami. “Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, dijo, emocionado, Higuaín durante un conferencia de prensa en Miami.

“Hice una carrera impensada. Logré más de lo que podía imaginar”, leyó contenido, antes de largarse a llorar al mencionar a su esposa y a su hija. “Sin ellas nada tendría sentido. Las amo con todo mi corazón”, siguií, ya con la voz cortada.

El delantero nacido en Brest, Francia, es uno de los máximos goleadores históricos de la selección argentina, con 31 anotaciones: solo lo superan jugadores de la talla de Diego Maradona (34), Hernán Crespo (35), Sergio Agüero (42), Gabriel Batistuta (56) y Lionel Messi (90). Participó en tres mundiales, con una actuación destacada en Brasil 2014, donde marcó el decisivo gol en los cuartos de final contra Bélgica. Sin embargo, fue en ese torneo donde empezó a sufrir el karma de las críticas despiadadas en redes sociales después de perderse una oportunidad clarísima en la final contra Alemania.