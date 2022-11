Mundial Qatar 2022. Por qué Dinamarca se vestirá de luto y adoptará una camiseta negra

escuchar

Durante el Mundial Qatar 2022, la selección de Dinamarca lucirá una camiseta alternativa negra, que no tiene ninguna distinción visible a simple vista. Según presentó Hummel, marca de indumentaria que viste al equipo danés, detrás de este look hay un reclamo que tiene que ver con las condiciones en las que se llevó a cabo la organización del torneo. En esa misma línea va la casaca titular, que también oculta levemente el logo y el escudo.

Más allá de la expectativa enorme que existe en el mundo del fútbol por el comienzo de la Copa del Mundo, la elección de Qatar como sede de la competencia aún hoy genera polémica. Ya con cuestionamientos desde la designación en 2010, durante los últimos meses se multiplicaron las manifestaciones políticas en contra del país de Medio Oriente.

Mayoritariamente, las críticas por parte de países occidentales, especialmente europeos, son por las leyes anti LGBTIQ+ y por el bajo grado de respeto a los Derechos Humanos. Sobre este último tópico, se suelen mencionar informes sobre personas fallecidas en la organización del Mundial.

En ese contexto, desde hace semanas la selección danesa adelantó cómo será su forma de repudio. La forma elegida fue a través de su indumentaria y la propia marca explicó en qué consiste mediante sus redes sociales.

A fines de septiembre, Hummel presentó las camisetas para la Copa del Mundo. Mientras que la titular luce el clásico rojo que identifica al equipo de Christian Eriksen, las alternativas son blanca y negra. Lejos de un motivo estético, desde el comienzo se dejó claro que tiene que ver con un reclamo.

La publicación de la marca sobre la camiseta de Dinamarca para el Mundial Qatar 2022 Captura

Además de la señal de disconformidad que significa la casaca oscura, en ambas alternativas el escudo de la federación danesa y el logo de la marca son apenas visibles, por lo que a simple vista no se diferencian en la prenda. Esto ocurre también con la casaca titular, que igualmente tiene unos detalles en las mangas con otro tono de rojo.

En su cuenta de Instagram, la marca de ropa explicó esta decisión y dejó en claro que se trata de un modo de protesta contra Qatar. En primer lugar, el pie que acompaña las fotos de la nueva indumentaria menciona que el diseño tiene que ver con un hito histórico de la selección de Dinamarca.

“Quisimos enviar un mensaje doble. No solo están inspiradas en la Eurocopa 92 (torneo que ganó el equipo danés luego de ser invitado por la expulsión de Yugoslavia), en homenaje al mayor suceso danés de la historia, sino también en protesta contra Qatar y su historial con los Derechos Humanos”, comienza el texto compartido hace semanas.

En esa misma línea, la empresa se refirió a la decisión de que el logo y escudo de la federación no se distingan a simple vista: “No queremos ser visibles durante un torneo que le ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa hasta el final, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como país anfitrión”.

