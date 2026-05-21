NEOM empató 1-1 con Al Ettifaq por la Saudí Pro League

El partido se llevó a cabo el 21 de mayo de 2026 a las 15.00 en el King Khalid Sport City Stadium. El arbitraje estuvo a cargo de Abdullah Saleh Al-Harbi, en una jornada que mantuvo en vilo a los seguidores de ambos equipos durante todo el desarrollo del juego.

Las emociones del encuentro

El marcador se abrió rápidamente a los 6 minutos, cuando Moussa Dembélé marcó el primer gol para Al Ettifaq tras la asistencia de Khalid Al Ghannam. En cuanto a lo táctico, NEOM presentó un esquema 4-4-2, mientras que la visita optó por un 4-2-3-1. La igualdad definitiva llegó a los 80 minutos por intermedio de Ala Al Hajji, quien conectó un pase de Ahmed Al Anazi para establecer el 1-1 final. El duelo también contó con una tarjeta amarilla para Khalifah Al Dawsari por parte del conjunto local a los 68 minutos.

Cambios y dinámica

El ritmo del juego se vio alterado por las constantes variantes tácticas realizadas por ambos entrenadores. NEOM intentó refrescar su ataque con múltiples ingresos, mientras que Al Ettifaq debió gestionar una complicación física a los 69 minutos con el ingreso de Awad Dahal en lugar de Madallah Al Olayan, quien debió retirarse por lesión.

Análisis estadístico

A pesar de que NEOM dominó la posesión con un 61,9% frente al 38,1% de Al Ettifaq, la eficacia fue dispar. El conjunto local registró 14 tiros totales, aunque solo 3 fueron a puerta. Por su parte, la visita, con mayor precisión en sus 9 disparos, logró poner 5 balones en dirección al arco, lo que explica la paridad final tras el esfuerzo ofensivo de ambos planteles.