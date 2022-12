“No dirigen Champions, no tiene nivel para estar acá”: las duras críticas de los jugadores de Portugal al árbitro argentino Facundo Tello

escuchar

DOHA (dpa).- La eliminación de Portugal en manos de Marruecos puso bajo la lupa al árbitro del partido y no a las limitaciones lusas a la hora de superar a su adversario por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Y en ese tono, tanto Bruno Fernandes como Pepe lanzaron duras críticas sobre el árbitro argentino Facundo Tello. Que “no tiene nivel”, “que no dirige Champions y por eso no tiene calidad”, que todo estuvo influenciado “por lo que dijo Lionel Messi ayer”. Una serie de mensajes que siguen recalentando la Copa del Mundo, después de un sábado de tensión entre la Argentina y Países Bajos.

“No me toques, voy a decir lo que tengo que decir. Ellos que se jodan después”, señaló Bruno Fernandes en rueda de prensa a un asesor de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) cuando este trataba de frenarlo, antes de dirigirse a los periodistas y cargar contra el árbitro argentino. “Es muy raro tener un árbitro que aún tiene a su selección en competición y que no haya ningún árbitro portugués. Los nuestros pitan en ‘Champions League’, por eso tienen calidad y nivel para estar acá; ellos no pitan ‘Champions’, no tienen nivel para esto. Claramente inclinaron el campo”, manifestó. Además, el mediocampista de Manchester United reconoció que había sido “un partido difícil”, y lamentó que Tello no hubiese cobrado un penal sobre él. “En la primera parte hay un penal claro sobre mí; estoy solo y nunca en mi vida me dejaré caer cuando estoy solo frente al arquero pudiendo rematar”, afirmó.

“No pudimos encontrar el gol, fueron más fuertes que nosotros en ese sentido. No tuvieron muchas oportunidades, en el segundo tiempo quizás algunas más, cuando estábamos volcados. Tuvimos muchas ocasiones, pero no conseguimos marcar goles. Su mérito es que supieron defender. Sentíamos que podíamos haber llegado más lejos. Tuvimos la calidad para eso, la entrega y el compromiso del equipo merecían más”, finalizó.

Las declaraciones de Pepe tras la eliminación de Portugal del Mundial de Qatar

Por su lado, el experimentado defensor Pepe aseguró que es “inaceptable” que un árbitro argentino haya dirigido el partido de cuartos ante Marruecos, en el que el combinado luso quedó eliminado, más que nada “después de lo que pasó ayer con Messi”, y afirmó que puede “apostar” que “Argentina será campeona”. “Por el sentimiento y la prepotencia del árbitro en el campo, por lo que hizo hoy, puedo apostar todo lo que tengo a que Argentina será campeona”, declaró tras el duelo de este sábado. “Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir”, empezó sus declaraciones postpartido.

Así, lamentó que Tello pueda arbitrar en estas instancias cuando la albiceleste está todavía viva. “Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido aquí después de lo que pasó ayer con Messi. Toda Argentina hablando y el árbitro viene aquí a dirigir”, dijo, en referencia a las críticas del delantero al árbitro español Antonio Mateu Lahoz.

“No digo que venga condicionado, pero ¿cuánto jugamos en el segundo tiempo? El arquero se tiró al suelo. Solo añadió ocho minutos de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro, ¿ocho minutos? No jugamos nada en la segunda parte. El único equipo que jugó al fútbol fue Portugal. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo conseguimos. No hay ansiedad, hay rabia”, añadió.

Facundo Tello, el apuntado

El árbitro argentino Facundo Tello cumplió un buen desempeño en el partido de cuartos de final entre Marruecos y Portugal, más allá de las críticas. Tello estuvo asistido en el campo de juego por Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade, mientras que en el VAR estuvieron Mauro Vigliano y Diego Bonfá. El equipo arbitral argentino tuvo un buen papel en un partido complicado.

Sobre el final del primer tiempo, Portugal reclamó un supuesto penal por una falta sobre Bruno Fernandes y antes de irse al vestuario, varios futbolistas rodearon a Tello. Incluso, antes del inicio de la segunda parte, el mediocampista Otávio continuó con el diálogo con el árbitro argentino.

Durante la primera etapa, Tello también recibió algunas quejas desde el banco de suplentes de Marruecos que pedía que actuara con más tarjetas amarillas. En el segundo tiempo hubo más intervención ya que Marruecos pasó de 4 a 11 faltas para cortar el juego de Portugal, mientras que los lusos bajaron de 6 a 3. La primera tarjeta apareció a los 25 minutos del segundo tiempo y fue para Achaf Dari, luego fue amonestado el ingresado Vitinha. Y en el tiempo de adición, Tello expulsó a Walid Cheddira por doble amonestación, la primera a los 46′ y la segunda a los 48′.

Tello arbitró por segunda vez a Portugal en este Mundial ya que había estado en la derrota ante Corea del Sur (2-1) en el la última fecha de la etapa de grupos. El debut mundialista del bahiense había si el el 24 de noviembre en Suiza 1- Camerún 0 (tres amarillas), luego estuvo en Corea del Sur 2- Portugal 1, el 2 de diciembre, con dos amonestaciones.

LA NACION