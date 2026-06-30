Marruecos empató 1-1 con Países Bajos y clasificó, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 29 de junio de 2026 a las 22.00 en el Estadio Monterrey, con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio. En un enfrentamiento clave por la instancia de 16avos de final de la Copa Mundial, Países Bajos y Marruecos igualaron 1-1 en el tiempo regular, un duelo donde ambos buscaron imponer condiciones. Luego Marruecos lo gana por tiros desde el punto penal.

El desarrollo del encuentro

El esquema táctico planteó un escenario interesante, con Países Bajos apostando a un 3-4-2-1 frente a un Marruecos que se paró con un 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 72 minutos cuando Cody, Gakpo marcó el primer gol para Países Bajos tras una asistencia de Crysencio, Summerville. Sin embargo, sobre el final, a los 91 minutos, Issa, Diop igualó para Marruecos tras asistencia de Chemsdine, Talbi. Durante el juego, Issa, Diop fue amonestado a los 46 minutos por una infracción.

Movimientos estratégicos

Ambos entrenadores realizaron diversas sustituciones para intentar desnivelar el marcador. Por el lado de Países Bajos, el ingreso de hombres como Wout, Weghorst y Teun, Koopmeiners buscó mayor frescura ofensiva, mientras que en Marruecos, las variantes incluyeron la salida obligada por lesión de Chadi, Riad a los 75 minutos, reemplazado por Anass, Salah-Eddine.

Estadísticas del duelo

Las cifras finales reflejan el dominio territorial de Marruecos, que alcanzó una posesión del 70% contra un 30% de Países Bajos. En cuanto a la agresividad ofensiva: