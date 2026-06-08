En un encuentro disputado el 8 de junio de 2026 a las 15.50 en el Icahn Stadium, Países Bajos logró una victoria agónica ante Uzbekistán por 2-1. El arbitraje estuvo a cargo de Alyssa Pennington en un compromiso que mantuvo la tensión hasta el último instante.

El desarrollo del encuentro y los goles

El marcador se abrió a los 32 minutos, cuando Cody, Gakpo marcó el primer gol tras un penal. El partido fue un duelo de pizarras entre el 4-3-3 local y el 3-4-2-1 visitante. Las emociones llegaron sobre el final: a los 92 minutos, Igor, Sergeev igualó para Uzbekistán, pero en una respuesta inmediata, Cody, Gakpo selló el 2-1 definitivo nuevamente mediante un penal a los 98 minutos.

Disciplina y variantes

El ritmo del partido se vio afectado por las infracciones y las decisiones técnicas. Países Bajos sufrió la expulsión de Guus, Til a los 86 minutos por una mano intencional. En cuanto a las sustituciones, Mark, Flekken ingresó por Bart, Verbruggen debido a una lesión a los 67 minutos, mientras que Igor, Sergeev saltó al campo a los 77 minutos para intentar cambiar la suerte de Uzbekistán, logrando anotar poco después de su ingreso.

Estadísticas del cierre

El dominio del juego fue claramente para el equipo local, que capitalizó la posesión de balón y el volumen ofensivo: