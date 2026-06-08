Países Bajos venció por 2-1 a Uzbekistán, en un amistoso internacional 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El conjunto neerlandés se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de primera división de la Internationals; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
En un encuentro disputado el 8 de junio de 2026 a las 15.50 en el Icahn Stadium, Países Bajos logró una victoria agónica ante Uzbekistán por 2-1. El arbitraje estuvo a cargo de Alyssa Pennington en un compromiso que mantuvo la tensión hasta el último instante.
El desarrollo del encuentro y los goles
El marcador se abrió a los 32 minutos, cuando Cody, Gakpo marcó el primer gol tras un penal. El partido fue un duelo de pizarras entre el 4-3-3 local y el 3-4-2-1 visitante. Las emociones llegaron sobre el final: a los 92 minutos, Igor, Sergeev igualó para Uzbekistán, pero en una respuesta inmediata, Cody, Gakpo selló el 2-1 definitivo nuevamente mediante un penal a los 98 minutos.
Disciplina y variantes
El ritmo del partido se vio afectado por las infracciones y las decisiones técnicas. Países Bajos sufrió la expulsión de Guus, Til a los 86 minutos por una mano intencional. En cuanto a las sustituciones, Mark, Flekken ingresó por Bart, Verbruggen debido a una lesión a los 67 minutos, mientras que Igor, Sergeev saltó al campo a los 77 minutos para intentar cambiar la suerte de Uzbekistán, logrando anotar poco después de su ingreso.
Estadísticas del cierre
El dominio del juego fue claramente para el equipo local, que capitalizó la posesión de balón y el volumen ofensivo:
- Países Bajos mantuvo una posesión del 65% contra el 35% de Uzbekistán.
- El equipo ganador generó 15 tiros totales, de los cuales 4 fueron a puerta.
- El conjunto visitante contabilizó 8 tiros, con apenas 1 remate directo al arco.
- Ambos equipos igualaron en la estadística de corners, sumando 3 cada uno.
Otras noticias de Selección de Países Bajos
Un amistoso increíble. ¡Requisa a los jugadores! y arbitraje polémico: todo lo que se vivió en la victoria de Países Bajos
¡Sorpresa! Un Zidane enmascarado y un gol a lo Di María: Argelia, el primer rival de Argentina en el Mundial, le ganó a Países Bajos
La lista de Países Bajos. Un candidato al título con ilustres ausentes, viejos conocidos y el 9 al que Messi le dedicó el "andá pa' allá, bobo"
- 1
Leandro Paredes reveló el interés de Inter Miami y dejó una respuesta contundente sobre su situación en Boca
- 2
Así quedó la tabla de posiciones de la etapa final del Circuito Mundial de Seven 2025-2025, con los Pumas 7s
- 3
Roger Federer volverá a jugar en el US Open cinco años después de su retiro oficial del tenis
- 4
Parte médico de la selección argentina: cómo están los jugadores lesionados a ocho días del debut