Partidos de hoy del Mundial 2022: la agenda de horarios y TV del martes 6 de diciembre

DOHA.- El Mundial Qatar 2022 entró en recta final, donde se juegan los partidos de eliminación directa. El fixture de la Copa del Mundo presenta hoy, martes 6 de diciembre, dos partidos por los octavos de final. A las 12 (hora argentina), Marruecos enfrenta a España en el estadio Education City Stadium (TyC Sports, DSports). A las 16, chocan Portugal contra Suiza en el estadio Lusail Iconic Stadium (TyC Sports, DSports).

Los ganadores de ambos partidos se cruzarán por los cuartos de final el 10 de diciembre en el estadio Al Thumama Stadium.

La agenda del fútbol en la TV el martes 6 de diciembre

• 12 Marruecos vs. España (TyC Sports, DSports)

• 16 Portugal vs. Suiza (TyC Sports, DSports)



Octavos de final: así están los cruces

• Países Bajos vs. EEUU - Sábado 3 de diciembre a las 12 en el estadio Khalifa International Stadium (TVP, DSports).

• Argentina vs. Australia - Sábado 3 de diciembre a las 16 en el estadio Ahmad bin Ali Stadium (TVP, TyC Sports, DSports).

• Francia vs. Polonia - Domingo 4 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama Stadium (TVP, DSports).

• Inglaterra vs. Senegal - Domingo 4 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt Stadium (TVP, DSports).

• Japón vs. Croacia - Lunes 5 de diciembre a las 12 en el estadio Al Janoub Stadium (TyC Sports, DSports).

• Brasil vs. República de Corea - Lunes 5 de diciembre a las 16 en el estadio Stadium 974 (TyC Sports, DSports).

• Marruecos vs. España - Martes 6 de diciembre a las 12 en el estadio Education City Stadium (TyC Sports, DSports).

• Portugal vs. Suiza - Martes 6 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail Iconic Stadium (TyC Sports, DSports).



Cuartos de final

• Croacia vs. Brasil - Viernes 9 de diciembre a las 12 en el estadio Education City Stadium (TVP, DSports).

• Países Bajos vs. Argentina - Viernes 9 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail Iconic Stadium (TVP, DSports).

• Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 - Sábado 10 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama Stadium (TyC Sports, DSports).

• Inglaterra vs. Francia - Sábado 10 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt Stadium (TyC Sports, DSports).



Semifinales

• Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Martes 13 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail Iconic Stadium (TVP, DSports).

• Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Miércoles 14 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt Stadium (TVP, DSports).



Partido por el tercer puesto

• Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 - Sábado 17 de diciembre a las 12 en el estadio Khalifa International Stadium (TyC Sports, DSports).



Final

• Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 18 de diciembre a las 12 en el estadio Lusail Iconic Stadium (TVP, DSports).



LA NACION