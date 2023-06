Peñarol de Uruguay, campeón del Súper Rugby Américas: así fue el camino al título

escuchar

Este viernes se disputó la final del Súper Rugby Américas 2023. Peñarol de Uruguay, que hizo de local por ventaja deportiva, derrotó a la franquicia argentina Dogos XV por 23 a 17 y se consagró campeón por segunda vez consecutiva (en 2022 lo consiguió en la Súper Liga Americana de Rugby). El certamen, que también contó con la participación de Cobras de Brasil, Selknam de Chile y American Raptors de los Estados Unidos, por citar algunos ejemplos, comenzó el pasado 17 de febrero y constó de 14 fechas correspondientes a la etapa regular, dos semifinales y una final.

El elenco uruguayo logró sus tantos con tries de Santiago Álvarez e Ignacio Péculo, y dos conversiones, dos penales y un drop de Felipe Etcheverry, quien sumó 13 de los 23 tantos. Por el lado del combinado argentino, hubo un try penal y un try de Ernesto Giudice, más una conversión y un penal de Julián Hernández. En cuanto al desarrollo del encuentro, la experiencia de un equipo formado ante una franquicia que tuvo un notable debut en su primera experiencia internacional se hizo sentir desde el inicio. Incluso la primera etapa fue un monólogo de los montevideanos, que se fueron al descanso con un 17 a 0 parcial.

La formación inicial de Peñarol de Uruguay para disputar la final del Súper Rugby Américas Juan Gasparini / Gaspafotos

Peñarol fue el mejor en la primera etapa con 11 partidos ganados de 13 disputados y solo perdió ante Pampas en los duelos en el estadio de CASI (20 a 19) y en su única derrota en Uruguay (16 a 10). Por su parte, Dogos superó las tres veces a Pampas en el clásico entre franquicias argentinas, aunque perdió en las tres ocasiones ante Peñarol: 41 a 35 en Córdoba, 33 a 15 en el estadio Charrúa y 23 a 17 en la definición.

Síntesis de Peñarol 23 vs. Dogos XV 17

Formaciones iniciales y cambios

Peñarol: Rodrigo Silva; Alfonso Silva, Tomás Inciarte, Juan Zuccarino y Juan Manuel Alonso; Felipe Etcheverry y Santiago Álvarez; Lucas Bianchi, Carlos Deus y Manuel Ardao (capitán); Felipe Aliaga e Ignacio Dotti; Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas y Mateo Sanguinetti.

Rodrigo Silva; Alfonso Silva, Tomás Inciarte, Juan Zuccarino y Juan Manuel Alonso; Felipe Etcheverry y Santiago Álvarez; Lucas Bianchi, Carlos Deus y Manuel Ardao (capitán); Felipe Aliaga e Ignacio Dotti; Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas y Mateo Sanguinetti. Cambios: ST, 8 minutos, Mateo Perillo por A. Silva (temporario); 10, Diego Arbelo por Péculo; 11, Juan Manuel Rodríguez por Dotti; 26, Perillo por Sanguinetti y Emiliano Faccennini por Pujadas; 31, Eric Dosantos por Aliaga, y 41, Francisco Torres por Álvarez.

ST, 8 minutos, Mateo Perillo por A. Silva (temporario); 10, Diego Arbelo por Péculo; 11, Juan Manuel Rodríguez por Dotti; 26, Perillo por Sanguinetti y Emiliano Faccennini por Pujadas; 31, Eric Dosantos por Aliaga, y 41, Francisco Torres por Álvarez. Dogos XV: Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Juan Bautista Mernes e Ignacio Gandini (capitán); Lautaro Simes y Gregorio Hernández; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella.

Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Juan Bautista Mernes e Ignacio Gandini (capitán); Lautaro Simes y Gregorio Hernández; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella. Cambios: ST, Juan Cruz Strada por Moyano; 12 minutos, Valentín Cabral por G. Hernández y Aitor Bildosola por Mernes; 23, Felipe Mallía por Sánchez Valarolo, y 26, Tomás Bartolini por Pulella y Octavio Barbatti por Filippa.

Incidencias

Primer tiempo: 17 minutos, gol de Etcheverry por try de Péculo (P); 32, gol de Etcheverry por try de Álvarez (P), y 24, penal de Etcheverry (P).

17 minutos, gol de Etcheverry por try de Péculo (P); 32, gol de Etcheverry por try de Álvarez (P), y 24, penal de Etcheverry (P). Segundo tiempo: 6 minutos, gol de J. Hernández por try de Giudice (D); 14, drop de Etcheverry (P); 27, try-penal (D); 29, penal de Etcheverry (P), y 38, penal de J. Hernández (D).

6 minutos, gol de J. Hernández por try de Giudice (D); 14, drop de Etcheverry (P); 27, try-penal (D); 29, penal de Etcheverry (P), y 38, penal de J. Hernández (D). Amonestados: 1, Sanguinetti (P); 27, Deus (P).

El camino al título de Peñarol

Etapa regular

Fecha 1: Libre.

Fecha 2: 28 a 19 vs. American Raptors (Estados Unidos).

Fecha 3: 41 a 35 vs. Dogos XV (Argentina).

Fecha 4: 33 a 7 vs. Cobras Brasil XV.

Fecha 5: 45 a 12 vs. Yacaré XV (Paraguay).

Fecha 6: 35 a 24 vs. Selknam (Chile).

Fecha 7: 19 a 20 vs. Pampas (Argentina).

Fecha 8: 43 a 17 vs. Yacaré XV.

Fecha 9: 33 a 15 vs. Dogos XV.

Fecha 10: 50 a 37 vs. American Raptors.

Fecha 11: Libre.

Fecha 12: 38 a 15 vs. Cobras Brasil XV.

Fecha 13: 10 a 16 vs. Pampas.

Fecha 14: 31 a 8 vs. Selknam.

Semifinal

Triunfo 30 a 17 vs. Yacaré XV.

Final

Victoria 23 a 17 vs. Dogos XV.

*TÉLAM y Canchallena.

LA NACION

Temas Super Rugby Américas