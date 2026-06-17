Portugal empató 1-1 con Congo RD, por el Mundial

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Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 17 de junio de 2026 a las 14.00 en el Houston Stadium, con el arbitraje de Abdulrahman Ibrahim Al Jassim. Fue un choque intenso donde Portugal y Congo RD no lograron sacarse diferencias en el marcador, finalizando en un empate 1-1.
Goles y desarrollo táctico
El partido comenzó con ventaja para el local: a los 6 minutos, João Pedro, Gonçalves Neves marcó el primer gol tras una asistencia de Pedro, Lomba Neto. Sin embargo, la igualdad llegó en la segunda mitad; a los 50 minutos, Yoane, Wissa anotó para Congo RD tras una asistencia de Arthur, Masuaku. En cuanto a las formaciones, Portugal se presentó con un 4-2-3-1 mientras que Congo RD optó por un 5-3-2, reflejando estilos contrastantes que definieron el trámite.
Cambios y disciplina
Ambos directores técnicos buscaron variantes para romper el equilibrio. Portugal realizó modificaciones tácticas destacadas, como el ingreso de Francisco, Fernandes da Conceição por Bernardo, Mota Veiga de Carvalho e Silva al inicio del segundo tiempo. Por su parte, Congo RD refrescó sus líneas con jugadores como Noah, Sadiki y Charles, Pickel. El partido también tuvo fricción, con amarillas para Bernardo, Mota Veiga de Carvalho e Silva, Nélson, Cabral Semedo y Tomás, Lemos Araújo en el local, mientras que Chancel, Mbemba fue amonestado en la visita.
Análisis estadístico
El dominio de la pelota fue claramente para el conjunto luso, que alcanzó una posesión del 75,4% frente al 24,6% de Congo RD. A pesar de esa superioridad en el control, la efectividad fue escasa: Portugal registró 7 tiros totales con apenas 1 al arco, mientras que Congo RD, más directo, generó 8 disparos con 2 a puerta. En cuanto a las pelotas paradas, los locales ejecutaron 5 corners contra 4 de los congoleños.
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