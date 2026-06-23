Portugal venció 5-0 a Uzbekistán, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 23 de junio de 2026 a las 14.00 en el Houston Stadium, con arbitraje de Jalal Jayed. En un enfrentamiento que dominó de principio a fin, Portugal logró una contundente victoria por 5-0 frente a Uzbekistán en el marco de la segunda fecha del certamen.

La crónica de la goleada

El dominio de Portugal se reflejó rápidamente en el marcador con una actuación destacada de su figura, Cristiano Ronaldo. A los 6 minutos, Cristiano Ronaldo marcó el primer gol tras asistencia de João Pedro Cavaco Cancelo. A los 17 minutos, Nuno Alexandre Tavares Mendes amplió la ventaja. Posteriormente, a los 39 minutos, Cristiano Ronaldo marcó el tercer gol tras asistencia de Bruno Miguel Borges Fernandes. Ya en la segunda mitad, un gol en contra de Abduvokhid Nematov a los 60 minutos y finalmente, a los 87 minutos, Rafael Alexandre da Conceição Leão cerró la cuenta. Cabe destacar que, tácticamente, Portugal presentó un esquema 4-2-3-1 frente al 3-4-2-1 de Uzbekistán.

Cambios y disciplina

Durante el desarrollo, ambos estrategas buscaron alternativas desde el banco. Entre las sustituciones destacadas, a los 83 minutos ingresó Rafael Alexandre da Conceição Leão, quien terminó sellando el quinto tanto. En cuanto a la disciplina, el partido fue friccionado en el mediocampo, dejando como saldo tarjetas amarillas para Renato Palma Veiga en Portugal y Odiljon Khamrobekov en Uzbekistán tras sendas infracciones.

Estadísticas del encuentro

El análisis estadístico confirma la superioridad de los lusos, quienes mantuvieron la iniciativa durante todo el cotejo: