Premios Olimpia 2025: ternas, nominados y los principales candidatos al oro

Los premios más importantes y tradicionales del deporte argentino son los Olimpia que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos, cuya edición 2025 se se realizará el lunes 22 de diciembre desde las 21 (horario argentino) en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires y se transmitirá en vivo por TyC Sports.

En cada disciplina se seleccionaron tres atletas, con excepción en las categorías de eSports, polo y remo. Los ganadores de cada una de las nominaciones serán, luego, candidatos al Olimpia de Oro, para el que hay varios favoritos: los futbolistas Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes regresaron al fútbol argentino, a Rosario Central y Boca Juniors, respectivamente; Franco Colapinto, ganador del premio del año pasado y consolidado en la Fórmula 1; Agustín Canapino, poseedor de la primera Triple Corona de la historia del automovilismo nacional con el TC, el TC 2000 y el TC Pick Up; la nadadora Agostina Hein, campeona mundial juvenil en 400 metros combinados y medalla de plata en los 800 libres; el ajedrecista Faustino Oro y el tenista Horacio Zeballos, elegido junto a su compañero Marcel Granollers como la mejor pareja del mundo por la Federación Internacional de Tenis.

Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro.

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez y Kevin Vallejos.

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina.

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso y Franco Colapinto.

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba y José Vildoza.

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto y Luisina Ponzio.

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina y Carmelo Retamar.

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez.

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano y Agustín Vernice.

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey.

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar.

Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra.

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz.

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis y Tobías Giorgis.

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella y Augusto Servello.

ESports: 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-.

ESports jugador individual: Luca Nadotti, Try, José Deodo, Thiago Lapp, Nicolás 99FC y Ludubra -el ganador lo elige el público en una votación-.

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes.

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo y Lucas Granda.

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas y Daniel Villafañe.

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González y Emiliano Grillo.

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet y Rosario Urban.

Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre y Tomás Santiago.

Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo y Gonzalo Romero.

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros y Galo Villavicencio.

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco.

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats y Iván Llano.

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli y Valentín Perrone.

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia.

Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto y Agustín Tapia.

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado y Brian Impellizeri.

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega y Juan Segundo Rodríguez.

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme y Facundo Taberna.

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Lis García Calderón.

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot y Fernando Álvarez-Agustín Anesse-Martín Mansilla-Marcos Rojas.

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya.

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz.

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz.

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos.

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina y Santiago Lorenzo.

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez y Fernanda Russo.

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves y Martín Valle.

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco y Agustín Loser.

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna y Catalina Turienzo.

Una de las novedades del evento es la instauración del Premio Inspiración,una distinción que será votada por el público y que incluye una beca anual para el desarrollo deportivo del ganador. Este reconocimiento se repartirá entre quienes hayan sido ternados al Olimpia de Plata, pero no resulten ganadores en su terna.

En 2024, el Olimpia de Oro fue compartido entre Franco Colapinto, por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa y la selección argentina que descolló en la Champions League y la Copa América de ese año.

Los premios Olimpia son organizados desde 1954 por el Círculo de Periodistas Deportivos, fundado en 1941. El evento se consolidó como la distinción más importante del deporte argentino. Desde su creación, la premiación ha acompañado la evolución del deporte argentino y ha reconocido figuras como Juan Manuel Fangio, Gabriela Sabatini, Luciana Aymar, Manu Ginóbili, y Lionel Messi, entre otros.

Todos los ganadores del Olimpia de Oro

1954: Juan Manuel Fangio (Automovilismo).

1955: Pascual Pérez (Boxeo).

1956: Jorge Bátiz (Ciclismo).

1957: Pedro Dellacha (Fútbol).

1958: Osvaldo Suárez (Atletismo).

1959: Luis Thompson (Boxeo).

1960: Rodolfo Hossinger (Volovelismo).

1961: Luis Alberto Nicolao (Natación).

1962: Norma Baylon (Tenis).

1963: Juan Carlos Dyrzka (Atletismo).

1964: Carlos Moratorio (Equitación).

1965: Bernardo Otaño (Rugby).

1966: Horacio Accavallo (Boxeo).

1967: Roberto De Vicenzo (Golf).

1968: Nicolino Locche (Boxeo).

1969: Alberto Demiddi (Remo).

1970: Roberto De Vicenzo (Golf).

1971: Alberto Demiddi (Remo).

1972: Carlos Monzón (Boxeo).

1973: Horacio Iglesias (Natación).

1974: Guillermo Vilas (Tenis).

1975: Guillermo Vilas (Tenis).

1976: Juan Carlos Harriott (h) (Polo).

1977: Guillermo Vilas (Tenis).

1978: Daniel Martinazzo (Hockey sobre patines).

1979: Diego Maradona (Fútbol).

1980: Sergio Víctor Palma (Boxeo).

1981: Marcelo Alexandre (Ciclismo).

1982: Santos Laciar (Boxeo).

1983: Santos Laciar (Boxeo).

1984: Santos Laciar (Boxeo).

1985: Hugo Porta (Rugby).

1986: Diego Maradona (Fútbol).

1987: Gabriela Sabatini (Tenis).

1988: Gabriela Sabatini (Tenis).

1989: Eduardo Romero (Golf).

1990: Pedro Décima (Boxeo).

1991: Oscar Ruggeri (Fútbol).

1992: Diego Degano (Natación).

1993: Marcelo Milanesio (Básquet).

1994: Julio César Vásquez (Boxeo).

1995: Nora Vega (Patín).

1996: Carlos Espínola (Yachting).

1997: José Meolans (Natación).

1998: Andrea González (Patín).

1999: Gonzalo Quesada (Rugby).

2000: Las Leonas (Hockey s/ Césped).

2001: José Cóceres (Golf).

2002: Cecilia Rognoni (Hockey sobre césped).

2003: Emanuel Ginóbili (Básquet).

2004: Emanuel Ginóbili (Básquet) y Carlos Tevez (Fútbol).

2005: David Nalbandian (Tenis).

2006: Germán Chiaraviglio (Atletismo).

2007: Angel Cabrera (Golf).

2008: Juan Curuchet y Walter Pérez (Ciclismo).

2009: Juan Martín Del Potro (Tenis).

2010: Luciana Aymar (Hockey S/ Césped).

2011: Lionel Messi (Fútbol).

2012: Sergio ‘Maravilla’ Martínez (Boxeo).

2013: Marcos Maidana (Boxeo).

2014: Adolfo Cambiasso (Polo).

2015: Paula Paretto (Judo).

2016: Juan Martín Del Potro (Tenis).

2017: Delfina Pignatiello (Natación).

2018: Agustín Canapino (Automovilismo).

2019: Luis Scola (Básquetbol).

2020: Diego Schwartzman (Tenis).

2021: Lionel Messi (Fútbol).

2022: Lionel Messi (Fútbol).

2023: Lionel Messi (Fútbol) y Belén Casetta (Atletismo).

2024: Franco Colapinto (Automovilismo) y Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Fútbol).