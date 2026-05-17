RB Bragantino venció por 2-0 a Vitória, por el Brasileirao Serie A

En un encuentro disputado el 17 de mayo de 2026 a las 18.30 en el Estádio Cicero de Souza Marques, el RB Bragantino logró una victoria sólida ante Vitória. El cotejo, correspondiente a la jornada 16 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Wagner Do Nascimento Magalhaes.

El desarrollo del encuentro

El dominio del RB Bragantino se reflejó en el marcador y en la intensidad táctica, presentando un esquema de 4-2-3-1 frente a un Vitória que apostó por un 4-3-3. A los 41 minutos, Tiago Luís, Volpi marcó el 1-0 tras ejecutar con éxito un penal. Ya en el tiempo de descuento, a los 100 minutos, Lucas Henrique, Barbosa sentenció el 2-0 final tras una asistencia de Fernando, dos Santos Pedro. El partido estuvo marcado por la indisciplina, destacándose las tarjetas amarillas recibidas por jugadores como Henry, Mosquera y Jamerson, Santos de Jesus, entre otros.

Análisis estadístico

A pesar de registrar un 49,5% de posesión, el RB Bragantino fue notablemente más agresivo en ataque, acumulando un total de 23 tiros contra los 7 de su rival. La diferencia en la eficacia fue clave, ya que el local logró 5 tiros a puerta frente a los escasos 2 que pudo concretar el Vitória. Asimismo, el conjunto ganador dominó en la generación de jugadas de peligro, forzando 7 corners a su favor.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos intentaron modificar el rumbo del juego mediante constantes sustituciones. Por el lado del local, destacaron los ingresos de Eduardo, Colcenti Antunes y Fernando, dos Santos Pedro tras el descanso, buscando refrescar el ataque para asegurar el resultado. Por su parte, el entrenador visitante intentó revertir la situación con cambios como el de Renzo, López y Fabrício, do Rosário dos Santos hacia el final del compromiso, aunque sin éxito para vulnerar la valla del RB Bragantino.