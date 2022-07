Ángel Di María llegó “gratis” a Juventus, pero es el argentino que más dinero generó en transferencias

Es cada vez más habitual en el mundo del fútbol ver jugadores que se van de un equipo a otro otro cuando concluyen sus contratos y le ahorran a la nueva institución la compra de su ficha. En ocasiones, algunas entidades no pueden retenerlos porque los deportistas no aceptan el contrato ofrecido y, en otras, no tienen interés en renovar el vínculo, como le ocurrió en este mercado de pases a Ángel Di María en París Saint Germain (PSG).

El argentino terminó su contrato en el club parisino y, aunque tenía intenciones de quedarse a jugar con Lionel Messi, la entidad no hizo nada para que continúe. El volante ofensivo quedó en condición de libre y Juventus lo fichó sin pagar un centavo, tras acordar un contrato.

Ángel Di María tuvo cinco transferencias en su carrera y en cuatro algún club pagó por él

Aunque en esta ocasión no movió dinero al cambiar de club, el rosarino, según datos de Transfermarkt , es el futbolista nacional que más hizo desembolsar plata a los equipos para tenerlo en sus planteles con 179 millones de euros distribuidos en cuatro fichajes: pasó de Rosario Central a Benfica en 8 millones de euros; del elenco portugués a Real Madrid por 33 millones de euros; de la Casa Blanca a Manchester United por 75 millones de euros; y de los Diablos Rojos a PSG por 63 millones de euros.

Higuaín jugó 41 partidos en River y marcó 15 goles hasta que se fue a principios de 2007 FotoBAIRES

El podio lo completa Hernán Crespo , ya retirado de la actividad, quien, como Di María e Higuaín, también vistió las camisetas de clubes muy importantes de Europa. Por el se invirtieron 127 millones de euros en cuatro fichajes: Parma de Italia le pagó a River 4,13 millones de euros y recibió de Lazio 57; Inter abonó al conjunto de Roma 40 y recuperó del Chelsea 26 millones de euros. En Milán y sus segundas etapas en Inter y Chelsea fueron a préstamo mientras que en el epílogo de su carrera llegó libre a Genoa y Parma.

Cuando Juan Sebastián Verón llegó a Manchester era uno de los mejores futbolistas del mundo

De los diez argentinos que más dinero movieron en transferencias en la historia, cuatro están retirados: Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón, Javier Mascherano y Carlos Tevez .

. El resto siguen en actividad: Di María, Gonzalo Higuaín (Inter Miami de Estados Unidos), Giovani Lo Celso (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Javier Pastore (Elche de España) y Joaquín Correa (Inter).

Top 10 de argentinos que más dinero generaron en transferencias