Rosario Central venció por 2-0 a Newell's Old Boys, por el Torneo Apertura 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El partido correspondió a la fecha 8 del certamen de primera división del fútbol argentino; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Rosario Central venció por 2-0 a Newell's Old Boys como visitante, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Para Rosario Central los goles fueron marcados por Di María Copetti . El cotejo se disputó en el estadio Marcelo Bielsa, en una nueva jornada del fútbol argentino. El cotejo se disputó en el estadio Marcelo Bielsa, en una nueva jornada del fútbol argentino.
Con este resultado, Newell's Old Boys suma 2 puntos, ubicándose en la 15 posición, mientras que Rosario Central tiene 14 unidades, en la 4 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
Así están Newell's Old Boys y Rosario Central en la tabla de posiciones, tras la fecha 8
Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026
El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único.
Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.
Ficha del partido
Cómo es la clasificación a las Copas 2027
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).
- Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026
- Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026
- Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026
- Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones
- Argentina 5: El segundo ubicado
- Argentina 6: El tercer ubicado
Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
- Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2027
- Argentina 2: El segundo ubicado
- Argentina 3: El tercer ubicado
- Argentina 4: El cuarto ubicado
- Argentina 5: El quinto ubicado
- Argentina 6: El sexto ubicado
Otras noticias de Clásico de Rosario
Sexto seguido. Así quedó el historial de Newell's vs. Rosario Central, tras un nuevo triunfo del Canalla
El otro lo hizo Copetti. Con otro gol de Di María, que salió lesionado, Central le volvió a ganar a Newell's y agravó su crisis
Única opción. En qué canal pasan Newell's vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026 hoy
- 1
La IFAB aprobó nuevas reglas para el Mundial 2026: más VAR, menos demoras y ¿el efecto de Vinícius - Prestianni?
- 2
Julián Alvarez le dio el triunfo a Atlético de Madrid sobre Oviedo con un gol en el último minuto
- 3
TV y streaming del domingo: Newell’s - Rosario Central, Messi en Inter Miami y el final del Open de golf
- 4
La increíble definición de Moto3 que tuvo a Valentín Perrone como protagonista de una maniobra magnífica