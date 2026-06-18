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Suiza venció por 4-1 a Bosnia and Herzegovina, por la Copa Mundial

Se midieron en un duelo donde Suiza se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber

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El encuentro se disputó el 18 de junio de 2026 a las 16.00 en el Los Angeles Stadium, bajo el arbitraje de João Pedro Silva Pinheiro. En un compromiso vibrante, Suiza logró imponerse por 4-1 ante Bosnia and Herzegovina, destacándose por una ráfaga goleadora en el segundo tiempo que sentenció el resultado a su favor.

Desde el punto de vista táctico,

Suiza

apostó por un

4-3-1-2

mientras que

Bosnia and Herzegovina

se plantó con un

4-4-2

. El trámite se destrabó gracias a los movimientos desde el banco:

  • A los 74 minutos, Johan, Manzambi marcó el 1-0.
  • A los 84 minutos, Rubén, Vargas marcó el 2-0 tras asistencia de Breel, Embolo.
  • A los 90 minutos, Johan, Manzambi marcó el 3-0 tras asistencia de Rubén, Vargas.
  • A los 93 minutos, Ermin, Mahmic marcó el 3-1 para Bosnia and Herzegovina.
  • A los 97 minutos, Granit, Xhaka marcó el 4-1 de penal.

El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y algunas fricciones. Bosnia and Herzegovina sufrió la expulsión de Tarik, Muharemovic a los 79 minutos por una falta profesional, lo que condicionó el cierre del encuentro. Previamente, Amar, Dedic y Edin, Dzeko habían sido amonestados por la visita, mientras que Nico, Elvedi vio la tarjeta amarilla en el conjunto helvético.

En el análisis estadístico, Suiza dominó la posesión con un 62,3% frente al 37,7% de Bosnia and Herzegovina. La superioridad suiza también se reflejó en la ofensiva, con 13 tiros totales (7 a puerta) contra los 5 tiros (3 a puerta) de los bosnios. Asimismo, Suiza generó 7 corners, consolidando un triunfo sólido en el debut mundialista.

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