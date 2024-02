escuchar

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más destacados del planeta. Se trata de la final de la National Football League (NFL), el principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos. Aunque también es mucho más que eso. Es un show por donde se lo mire. Con inversiones altísimas, el evento se realiza en los estadios más importantes de Norteamérica y atrae una cantidad de público abismal que no necesariamente acostumbra a seguir el deporte con asiduidad. Es el espectáculo deportivo más visto en tierras estadounidenses y, a su vez, uno de los más seguidos en el mundo (la edición de 2023 tuvo más de 112 millones de espectadores).

Para este 2024, el evento se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, ubicado apenas a 15 minutos de Las Vegas, que será sede por primera vez en la historia. Como es habitual, se verán las caras los campeones de las dos conferencias: la Nacional (NFC) y la Americana (AFC). La primera de ellas la ganó San Francisco 49ers, mientras que la restante quedó en manos de Kansas City Chiefs, equipo en el que se desempeña Patrick Mahomes, quizá el mejor jugador de fútbol americano de la historia y uno de los deportistas con mayor patrimonio a nivel mundial.

Patrick Mahomes, uno de los deportistas más influyentes del mundo, disputará el Super Bowl 2024 Phelan M. Ebenhack - FR121174 AP

Super Bowl 2024: todo lo que hay que saber

San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs.

Día: Domingo 11 de febrero.

Hora: 20.30 (hora argentina).

Estadio: Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, Estados Unidos.

TV: ESPN.

Streaming: Star+.

La final del Super Bowl atrae cada año a millones de espectadores de todo el mundo Perry Knotts - Getty Images North America

Fuera del ámbito deportivo, el Super Bowl 2024 contará con la presencia de artistas consagrados y también de Lionel Messi. El astro argentino, capitán y figura de Inter Miami, protagoniza un comercial de la cerveza Michelob Ultra que será transmitido en las pantallas gigantes del estadio durante el entretiempo de la final. En la publicidad, que se hizo viral en las últimas semanas, la ‘Pulga’ pide una cerveza en una playa paradisíaca y, ante la pregunta de la vendedora sobre si puede ofrecerle otra marca por no tener stock, el ‘10′ responde: “No, no. Michelob Ultra”, para luego desplegar su magia con la pelota mientras espera la bebida.

Según informó The New York Times, Messi habría cobrado 14 millones de dólares por su participación en el corto de 1:30 minuto de duración. “Tener al mejor de todos los tiempos y al escenario del Super Bowl para poner en marcha el año de forma explosiva es algo que nos entusiasma increíblemente. Messi no necesita presentación. El poder que tiene, el impacto que tuvo su llegada a Miami en el mundo del fútbol y más allá nos dejan claro que es ahora un símbolo cultural”, mencionó Ricardo Marqués, vicepresidente de marketing de Michelob Ultra.

El Halftime show (entretiempo) del Super Bowl es un espectáculo que se da durante el entretiempo de la final. Tiene su renombre por toda la producción que tiene detrás y porque suelen participar artistas reconocidos a nivel mundial. En ediciones anteriores se subieron al escenario Michael Jackson, The Rolling Stones, Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Bruno Mars, Shakira, Jennifer López y The Weeknd, entre otros. En 2023, Rihanna fue la encargada de encabezar este evento, lo que significó su retorno a los escenarios tras cinco años. Unos 118,7 millones de espectadores disfrutaron de su presentación, lo que la convirtió en la artista más vista en un show de medio tiempo en el Super Bowl. Este año estará a cargo del show, Usher.

Temas Super Bowl