Francia vs. Túnez, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

Francia, el campeón en ejercicio que tiene el Mundial Qatar 2022 y que muy bien defiende por ahora su corona, cerrará la instancia de grupos, específicamente el D, ante Túnez, desde el cual ya se aseguró el pasaje a los cuartos de final. Tiene además, enormes chances de ser primero en la zona, por lo cual este partido (y el otro que la completa, Australia vs. Dinamarca), reviste total importancia para el grupo C que tiene a la selección argentina, ya que son rivales que cruzarán entre sí. Ambos encuentros tienen lugar desde las 12. Túnez vs. Francia se puede ver en vivo por televisión a través TyC Sports y DSports.

Los galos fueron los primeros clasificados a octavos de final de la Copa del Mundo. Lo consiguieron tras las victorias por 4 a 1 y 2 a 1 ante Australia y Dinamarca, respectivamente. El equipo conducido por el entrenador Didier Deschamps, tiene casi asegurado el primer lugar de su grupo, ya que hasta una derrota lo dejaría en esa posición de privilegio. De esta manera, de finalizar primeros, ‘Les Bleus’ se enfrentarán al segundo del grupo C que integran Polonia, la Argentina, México y Arabia Saudita.

Francia y Dinamarca eran a priori, los grandes favoritos del grupo; los galos ya cumplieron ap - AP

Túnez, por su parte, cuenta con un solo punto, al igual que Dinamarca, tras el empate sin goles ante los daneses y la derrota por 1 a 0 frente a Australia, por la primera y segunda jornada, respectivamente. A pesar de contar con pocas chances numéricas, los africanos podrían acceder a la siguiente fase en caso de vencer a los franceses y que Australia y Dinamarca terminen empatados. El encuentro entre galos y tunecinos será el primero entre ambos seleccionados en el marco de una Copa del Mundo. Los dos se juegan en simultáneo.

Túnez vs. Francia: todo lo que hay que saber

Mundial Qatar 2022 - Primera etapa - Grupo D - Fecha 3

Día: Miércoles 29 de noviembre.

Miércoles 29 de noviembre. Hora: 12 (hora argentina).

12 (hora argentina). Estadio: Ciudad de la Educación .

Ciudad de la Educación . Árbitro: César Ramos (México).

Cómo ver online Túnez vs. Francia

El partido se disputará este miércoles 30 de noviembre a las 12 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar los canales deportivos disponibles directamente a través de ellas.

Túnez le complicó el estreno a Dinamarca; fue 0 a 0; este miércoles buscará lo mismo ante Francia Petr David Josek - AP

Probables formaciones:

Túnez: Dahmen; Talbi, Meriah y Bronn; Abdi, Drager, Skhiri y Laidouni; Ben Slimane, Msakni y Jebali. DT: Jalal Qaderi.

Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Konaté y Theo Hernández; Tchouameni, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann; Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

¿Qué dicen las apuestas de los dos partidos del grupo D?

Francia es amplio favorito a llevarse los tres puntos según las casas de apuestas, con cuotas cercanas a 1.43 , contra 9.11 de una hipotética victoria de Túnez. El empate, por su parte, paga hasta 5.12 .

a llevarse los tres puntos según las casas de apuestas, con cuotas cercanas a , contra de una hipotética victoria de Túnez. El empate, por su parte, paga hasta . Dinamarca corre con ventaja para derrotar a Australia. Las cuotas que se pagan por una victoria de los europeos son de 1.56, mientras que un hipotético triunfo de los australianos cotiza 7.46. La igualdad paga 4.65.

Fixture y posiciones del grupo D

LA NACION