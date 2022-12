Mundial 2022: la burla de un programa de televisión de Qatar a Alemania por la temprana eliminación

escuchar

Alemania quedó afuera del Mundial en la fase de grupos. Pese a ganar su último partido de la fase de grupos 4-2 ante Costa Rica, la selección que dirige Hansi Flick no pudo avanzar a octavos de final de la Copa del Mundo y desde un programa de televisión catarí aprovecharon para burlarse de ello.

En el primer partido de Die Mannschaft en Qatar 2022, el equipo que formó ante Japón, en la foto tradicional, los once jugadores que disputaron el encuentro se taparon la boca por la falta de cumplimiento de derechos humanos en el país anfitrión. En particular, la protesta del equipo teutón fue contra la FIFA, el ente regulador del fútbol, que no permitió la utilización de un brazalete de capitán con la inscripción One Love, y los colores de la bandera LGTBIQ+.

El jueves, a pesar de derrotar al conjunto tico, el tetracampeón del mundo quedó eliminado de la competencia, ya que Japón venció a España. Los periodistas que participan del ciclo deportivo más importante de la televisión local, se taparon la boca y agitaron su mano a palma abierta en señal de despedida a Alemania, que prematuramente abandonó la competencia en fase de grupos por segundo Mundial consecutivo. En las redes sociales, el chiste de la televisión qatarí causó sorpresa, puesto que el seleccionado local también quedo descalificado de su Mundial en la primera ronda, y sin sumar un solo punto.

El equipo de Alemania en su primer partido contra Japón se tapa la boca en señal de protesta por la prohibición de la FIFA de usar un brazalete de protesta por la presunta falta de cumplimiento de los derechos humanos en Qatar Twitter

“Analistas #مجلس_قناة_الكاس responden a su manera a la selección alemana, tras despedirse del Mundial de Qatar desde la primera vuelta”, escribieron desde la cuenta del canal Alkass. Luego del gesto de Alemania en el primer partido, aficionados qataríes les respondieron a los futbolistas desde las gradas replicando la actitud, pero con una foto del exjugador del seleccionado, Mesut Özil, quien renunció al combinado nacional tras denunciar discriminación por su origen turco, luego de ser indicado como responsable de la eliminación de su equipo en la fase de grupos en Rusia 2018.

En una conferencia de prensa, el capitán alemán Manuel Neuer, explicó que la intención de usar un brazalete en señal de protesta se trataba no de una “declaración política, sino a favor de los derechos humanos. Finalmente, la Federación desistió de su uso porque podría terminar en una sanción deportiva, como por ejemplo, una amonestación.

Horas antes del comienzo de Qatar 2022, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que “las críticas por el Mundial son hipócritas. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años, deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 antes de dar lecciones de moral a los otros. Es simplemente hipocresía”.

