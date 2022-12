Morena Beltrán tuvo que ir al hospital en Qatar: “Voy a estar bien”

escuchar

Morena Beltrán vivió un momento de susto y contó que tuvo que ser atendida por un médico en una guardia de Doha, Qatar. Luego de la noticia explicó que simplemente se trató de un problema habitual debido a los festejos: por ellos, perdió la voz completamente. “Voy a estar bien”, se sinceró la periodista.

Beltrán se encuentra en la capital qatarí con el objetivo de cubrir el Mundial 2022 y revelar las vivencias de los argentinos que viajaron al país asiático para alentar a la selección argentina. Lamentablemente, la periodista no pudo celebrar como todos, ya que tuvo que ir a una guardia médica tras perder por completo su voz. Tras la supervisión de un profesional, envió un mensaje dedicado a sus seguidores.

Morena Beltrán reveló por qué asistió de urgencia al hospital (Fuente: Instagram/@morenabeltran10)

“Pasen recetas caseras para recuperar la voz, porfi. Tengan en cuenta que reposo no es una opción, pues Mundial”, inició el relato Beltrán quien se encuentra en Qatar en compañía de su padre. “Actualizamos el parte porque no quedó otra que ir a la guardia. Me dieron tipo un puf con medicación. Dijo el doctor que era lo mejor porque es bien localizado. Supuestamente con eso en 48 horas estoy recuperada. Y al 100% en 72 horas. Pero me dijo que mañana a la mañana ya iba a estar bien”, añadió la periodista.

“Por otro lado, yo me siento 100 puntos. Sin dolor ni nada, pero bueno, con poca voz no puedo laburar. Me dijo Cijo, el enfermero, que (fue) el cambio de clima, por el aire, el cansancio y los nervios/gritos del partido derivaron en esto. Sepan disculpar. Es mi primer mundial”, detalló Beltrán con un texto escrito por sobre la imagen posteada en Instagram, que la muestra con su padre y el enfermero.

Morena Beltrán junto a su padre luego de retirarse de la guardia (Fuente: Instagram/@morenabeltran10)

En tanto, Beltrán agradeció el trato que recibió en el hospital de Doha y destacó la presencia y el buen humor del enfermero. “Un genio Cijo. Muy gentil y nos acompañó en todo el proceso. Es de la India y fan de (Lionel) Messi y Argentina. Sufrió el partido con Arabia Saudita y lo festejó con México como nosotros. Lo queremos”, dijo la periodista y agregó emojis de corazones al final del relato.

La pronta recuperación de su voz la ayudará a seguir adelante con su trabajo en ESPN. En los últimos días, se hizo escuchar en uno de los programas de debate y no dudó en polemizar al brindar un análisis sobre la selección argentina y su desempeño contra México, en especial en el primer tiempo. Situación que no sucedió durante el partido de la Argentina frente a Polonia.

Morena Beltrán sentencia a ala selección argentina Captura ESPN

