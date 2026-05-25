Vasco da Gama perdió por 0-3 ante RB Bragantino por el Brasileirao Serie A

En un duelo que captó la atención de los aficionados, el enfrentamiento se llevó a cabo el 24 de mayo de 2026 a las 20.30 en el Estádio São Januário. El partido fue arbitrado por Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho, encargado de impartir justicia en este compromiso válido por la fecha 17 del torneo.

Goles y desarrollo táctico

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, pero fue la visita quien supo capitalizar sus ocasiones con mayor eficacia. A los 46 minutos, Rodrigo, Huendra Almeida Mendonça marcó el primer gol tras asistencia de Isidro, Pitta. Ya en la segunda etapa, a los 60 minutos, Isidro, Pitta estiró la ventaja tras una habilitación de Henry, Mosquera. Finalmente, a los 77 minutos, Fernando, dos Santos Pedro selló el 3-0 definitivo. En cuanto a las sustituciones, a los 71 minutos, el técnico visitante movió el banco: ingresó Fernando, dos Santos Pedro por Henry, Mosquera, un cambio que resultó determinante para el desenlace.

Análisis estadístico

A pesar de la abultada derrota, Vasco da Gama tuvo un mayor control del balón, registrando un 59,4% de posesión frente al 40,6% de RB Bragantino. Sin embargo, la profundidad del ataque visitante fue la clave: el ganador generó 21 tiros en total, de los cuales 9 fueron al arco, superando los 14 remates y 6 disparos a puerta del dueño de casa. En la faceta de corners, ambos equipos terminaron igualados con 6 cada uno.

Disciplina en el campo

El juego también tuvo momentos de fricción que fueron sancionados por el árbitro con cartulinas amarillas. Las amonestaciones fueron las siguientes: