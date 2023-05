Ver online TyC Sports, TV Pública y DirecTV: Argentina vs. Nueva Zelanda, en vivo

escuchar

El Mundial Sub 20 Argentina 2023 está en la etapa de definición de grupos, y con ello, en la instancia de certezas sobre los equipos que avanzarán a los octavos de final. La selección albiceleste, local, ya consiguió ese primer objetivo pero no sabe cuál es la posición desde la cual lo hará, dato que conocerá luego de disputar el tercer partido de la zona A, este viernes desde las 18 ante Nueva Zelanda en San Juan. El encuentro se puede seguir en vivo por tres canales de televisión y varias plataformas online.

Tras jugar en Santiago del Estero e imponerse a Pakistán en el debut por 2 a 1 y a Guatemala en el segundo por 3 a 0, el equipo conducido por Javier Mascherano enfrentará al conjunto oceánico. Con esas dos victorias y porque no hubo empates en el grupo se aseguró octavos de final, aunque no sabe aun en que posición avanzará. A esta jornada arriba líder, escoltado por Nueva Zelanda.

Agustín Giay, de San Lorenzo, es el capitán de la selección argentina en el Mundial Sub 20 FABIAN MARELLI

Definirá, justamente contra su rival de este viernes, la posición en el grupo A, en el que puede ser primera o segunda. De acuerdo a la ubicación que obtenga será ubicada en el cuadro y se conocerá su posible camino a la consagración*. También, se establecerá la fecha de presentación en la primera instancia de eliminación directa y en las siguientes, en caso de superar etapas.

Si es primera jugará contra el tercero del grupo C, D o E el miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario.

Si es segunda se medirá contra el segundo de la zona C el martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

* A octavos clasifican los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.

Nueva Zelanda quiere avanzar en el Mundial y acompañar a la Argentina en octavos de final Fabián Marelli - LA NACIÓN

Argentina vs. Nueva Zelanda

Mundial Sub 20 - Grupo A - Fecha 3

Día: viernes 26 de marzo.

Hora: 28.

Estadio: Bicentenario de San Juan.

TV: TyC Sports, DSports y la TV Pública.

Streaming: DGO, Flow, Telecentro Play, TyC Sports Play y Cont.ar.

Grupo A

Cómo ver online los partidos del Mundial

El encuentro está programado para viernes a las 18 y, al igual que todos los partidos que la selección argentina dispute en el certamen ecuménico, se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, TV Pública y DSports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar. Quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, en tanto, pueden sintonizar alguno de los canales directamente a través del cableoperador (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Posible formación de la selección argentina:

De no mediar ningún inconveniente, Javier Mascherano alistaría un once inicial con algunos recambios respecto a los dos equipos de los encuentros iniciales. Por un lado, modifica por molestias físicas y por el otro, para equilibrar desgaste a raíz de la cercanía que hay en el torneo entre partido y partido. Así, saldría a enfrentar a Nueva Zelanda con: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay (c), Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Román Vega; Ignacio Miramón o Federico Redondo, Máximo Perrone; Brian Aguirre, Luka Romero, Matías Soulé; Ignacio Maestro Puch o Alejo Véliz.

El plantel argentino

Arqueros: Federico Gomes Gerth, Nicolás Cláa y Lucas Lavagnino.

Defensores: Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Barco, Valentín Gómez, Román Vega y Tomás Avilés.

Volantes: Gino Infantino, Ignacio Miramón, Máximo Perrone, Mateo Tanlongo, Valentín Carboni y Federico Redondo.

Delanteros: Alejo Véliz, Juan Gauto, Matías Soulé, Luka Romero, Brian Aguirre e Ignacio Maestro Puch.

Poco a poco, el DT Javier Mascherano le va encontrando el funcionamiento al equipo FABIAN MARELLI

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.16 contra los 15.00 que se repagan por un triunfo de Nueva Zelanda. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.00.

