Candela Cerrone, la atleta argentina que ganó la Maratón de Malvinas y homenajeó a los caídos

A doscientos metros de la meta, bajo un cielo inusualmente despejado de las Malvinas, Candela Cerrone liberó un grito que no parecía solo suyo. Fue como si en ese instante final de la maratón más austral del mundo, una memoria íntima, que la había acompañado silenciosa durante toda la carrera, encontrara por fin en ella el desahogo que el aire de las islas le reclamaba.

“¡Por los caídos, por los veteranos, por todos los que estuvieron acá!”, exclamó la corredora en medio de la adrenalina y el agotamiento del último tramo del circuito, momentos antes de consagrarse como la ganadora de la 15ª edición de la Stanley Marathon.

No lo había planeado. De hecho, ni siquiera lo recordaba con claridad. Recién al ver el video viralizado en redes sociales tomó conciencia de lo que había dicho.

Una corredora argentina ganó la maratón de Malvinas

“Se me vinieron todos a la cabeza. Sentí a los que pusieron todo lo que había que poner en nuestras islas. Los sentí conmigo en ese momento y eso fue lo que me salió decir”, contó a LA NACION.

Por reglamento, los atletas no pueden competir con insignias ni camisetas nacionales. Sin embargo, Cerrone logró otra forma de representar al país durante los largos 42 kilómetros con aquel gesto final dedicado a los caídos en 1982.

“No nos dejaron vestir la camiseta argentina, pero pudimos llevarla en el cielo y en mi corazón mientras corría”, expresó.

Un circuito duro

Con un tiempo de 3 horas y 14 minutos, la atleta logró dominar un circuito hostil, caracterizado por desniveles pronunciados e intensas ráfagas de viento.

La maratón de las Islas Malvinas, certificada por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS), es uno de los recorridos más exigentes para cualquier corredor. El circuito, que se realiza anualmente en Puerto Argentino (Stanley) desde 2005, atraviesa un paisaje abierto, sin arboledas que amortigüen el viento gélido y áspero. Es una prueba de apenas cincuenta corredores, casi sin público, que exige una gran entereza mental y física.

“Es muy dura. El frío pega. No tiene llanos, es subida y bajada con viento por todos lados. Y en esta edición fue un circuito repetitivo. Pero nos acompañó un día atípico según los isleños. Estaba soleado como nunca, con mucho frío y viento, pero con un cielo pleno”, remarcó.

Cerrone llegó a las Islas con un objetivo claro: “Salió lo que realmente venía a buscar, que era poder triunfar en nuestras tierras. Fue muy emotivo y difícil, pero salió”, manifestó.

La historia de Cerrone con Malvinas empezó años atrás cuando Marcelo de Bernadis, el primer maratonista argentino en correr allí, le refirió la competencia. Desde entonces, comenzó un entrenamiento arduo para llegar a la carrera.

“Empecé a prepararme hace cuatro meses. Entraba todos los días en Pinamar con mucho calor y cansancio. Me levantaba a las 5:30 o 6:00 porque después me tenía que ir a trabajar. No suelo preparar maratones en el verano, así que fue más difícil que otras veces”, relató.

Marcelo de Bernadis junto a Candela Cerrone tras la carrera

Pero en cierto modo, su vínculo con las Islas había iniciado antes. La atleta tiene un primo veterano de guerra y durante la preparación además se impregnó de relatos y conocimientos de colegas que estudiaron en profundidad el conflicto bélico.

“Eso hizo que fuera más relevante e intenso correr en este suelo”, aseguró.

La victoria tuvo además un detalle particular: la carrera se disputó el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, una coincidencia que le dio un simbolismo adicional a su triunfo en una de las maratones más severas del mundo. Cerrone no solo ganó la prueba. También terminó cuarta en la clasificación general de la carrera, detrás de tres soldados británicos.

Cerrone todavía permanece en Puerto Argentino. Tras la entrevista, tenía previsto continuar recorriendo algunos de los escenarios de la guerra junto al equipo que viajó a la competencia.

“Estamos visitando los puntos de batalla, los cementerios y conociendo las islas. Me voy recién el 14, así que todavía me queda mucho por recorrer”, indicó a este diario.

“Nunca es tarde”

Profesora de educación física y heredera de una tradición deportiva familiar, Cerrone sostiene desde hace años un fuerte vínculo con el running. Nacida en Berisso y criada en Mar del Plata, vive desde hace 24 años en Pinamar. Pero fue en “La Feliz” donde dio sus primeros pasos en el atletismo.

“Ahí descubrí mi pasión y la sigo haciendo hasta el día de hoy. Corro desde que tengo uso de razón. También tengo la suerte de enseñar a personas a correr, así que creo que hay que predicar con el ejemplo”, señaló.

A lo largo de su carrera logró marcas destacadas en sus once maratones disputadas: ganó la maratón de Mar del Plata en 2022 y obtuvo el segundo lugar en los 42 K de Maratón de la Bandera de Rosario.

A sus 48 años, sigue compitiendo en un alto nivel del atletismo argentino. “Soy una atleta grande, pero trato de sostenerme siempre entre las diez primeras mujeres del país en maratón y primera en mi categoría”, explicó.

Aunque reconoce que ya no busca mejores marcas, mantiene un rendimiento competitivo notable: logró correr por debajo de las tres horas en tres oportunidades.

“Más allá de ganar, lo que me gusta difundir es que nunca es tarde. Quizás sea tarde para ser una atleta olímpica, pero sí puedo llegar a ser la mejor atleta que puedo ser a esta edad”, concluyó.