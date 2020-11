Retegui no descartó dirigir un equipo profesional de fútbol, aunque puso como condición formar parte de un proyecto serio y a largo plazo Crédito: ESPN

20 de noviembre de 2020

El exentrenandor de las Leonas Carlos "Chapa" Retegui estuvo en el programa ESPN FC Show que conduce Alejandro Fantino y habló de sus deseos de dirigir algún equipo de fútbol, de su concepción del éxito y de su pasión por el trabajo.

Fantino comenzó a indagar en la trayectoria de Retegui con un pedido especial para que dirija a algún equipo del fútbol local. "¿Te puedo pedir un favor, así terminamos con la mentira de muchos entrenadores en el fútbol? Entrená fútbol, te lo pido. Así se desenmascara la mentira. ¿Cuándo vas a entrenar fútbol?", preguntó el conductor.

Retegui no descartó esa posibilidad, aunque puso como condición formar parte de un proyecto serio y a largo plazo. "Cuando tenga una propuesta seria, obviamente de un club serio, con dirigentes serios", señaló el entrenador sin poner fecha a ese deseo pendiente.

"Yo sé lo que es el fútbol. Lo del proyecto puede ser un verso, pero la realidad es que no. Hay clubes que están ordenados, donde hay proyecto por sobre el resultado del domingo", recalcó Retegui sobre las características que valoraría antes de tomar la responsabilidad de conducir a un plantel profesional.

"Yo sé que hay que ser 'deportivo ganar'", dijo sobre la tendencia exitista en el fútbol nacional y luego se explayó sobre cómo define el éxito deportivo. "El éxito es efímero. El de Pep Guardiola en el Barcelona fue efímero. Cinco o seis años liderando y nunca es eterno. ¿Quién es el mejor equipo de rugby en el mundo?", preguntó a los periodistas y demás invitados.

Todos coincidieron en elegir a los All Blacks, e inmediatamente Retegui los corrigió. "El campeón del mundo es Sudáfrica, lo ganó el año pasado. Vos decís los All Blacks por cultura, por idiosincrasia, porque los tipos tienen un proyecto, tienen una metodología y hay valores, que hacen que sean el equipo más importante del mundo", detalló Retegui sobre su idea a la hora de conducir un grupo y agregó: "Un equipo juega como entrena, y como se vive".

Sobre su concepción de la tarea de entrenar equipos, Retegui dijo que no lo siente como un trabajo porque es algo que disfruta diariamente. "Tuve la suerte de no trabajar un solo día de mi vida. Soy entrenador y lo llevo en la sangre. Trabajar es la gente que esta atrás de cámara, el taxista, el banquero, el servicio doméstico. Yo no trabajo. Me levanto a las 6, llego 7 y media ocho al Cenard, o donde tengamos que entrenar, y vuelvo ocho o nueve de la noche y vuelvo feliz".