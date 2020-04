Caso Lautaro Martínez: ¿cuánto puede gastar Barcelona por el delantero?

Fuente: Reuters

BARCELONA. - En el pasado verano europeo, el mercado de fichajes abrió el 1 de julio y cerró el 1 de septiembre. Período en el que el Diario Sport, focalizado casi exclusivamente en el mundo del Barcelona, le dedicó el 53% de las tapas del periódico a Neymar, jugador del PSG. "Posible cesión", "Guerra total", "Más cerca", "Día clave", fueron algunos de los diferentes títulos del rotativo deportivo.

El brasileño se quedó en París, por mucho que Messi deseara reencontrarse con su amigo en el Camp Nou. Ahora, sin fútbol desde el 7 de marzo, cuando el equipo de Quique Setién venció a Real Sociedad, la hinchada azulgrana está confinada y a la espera de buenas noticias. Nada mejor que la ilusión de un fichaje rutilante, ninguno más esperanzador que el chico de moda en fútbol europeo: Lautaro Martínez. El ex Racing aparece día sí y día también en la prensa catalana, pero ¿cuál es la posibilidad real de que se junte con Messi, también en el Barça?

"Hoy en día es imposible saber qué va a pasar en el mercado de fichajes. No sabemos ni cuándo vamos a volver a jugar ni con cuánto dinero vamos a contar", explican en los despachos de la secretaría técnica del Barcelona. Hace tiempo que el nombre de Lautaro Martínez circula en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Hay informes del Toro desde que jugaba en Racing y su nombre empezó a tomar más fuerza después de la última Copa América en Brasil.

"Es espectacular, tiene unas condiciones impresionantes, se le veía que iba a ser un gran jugador, ahora explotó y lo está mostrando. Es muy fuerte, tiene un uno contra uno muy bueno, tiene mucho gol. En el área se pelea con cualquiera, aguanta, se gira, se la rebusca solo. Tiene mucha calidad. Es muy completo", elogió el capitán del Barcelona al delantero del Inter. Y le abrió la puerta del vestuario del Camp Nou: "Ojalá pudiese venir, se parece mucho a Luis Suárez", completó. El delantero uruguayo, intocable en la delantera azulgrana, tiene 33 años. "Me pone contento de que el club quiera incorporar jugadores que vengan a ayudar a ganarlo todo", dijo Suárez. Abierto a la competencia, pero cerrado a dejar el once. El Nº9 se siente respaldado por Messi y acostumbra a poner mala cara cuando le toca salir o mirar un partido desde el banco de suplentes.

Los directivos del Barça observan con recelo la actitud de Suárez. Hace cinco años que no hace un gol lejos del Camp Nou en la Champions, se bajó de la final de la Copa del Rey para operarse de la rodilla y poder disputar la Copa América en 2019 e incomoda esa aura de intocable por la que camina por el club. "Messi hay uno solo", justifican. Ya intentaron agitar a Luis Suárez con la llegada Griezmann. El francés, sin embargo, no termina de encajar en el Barça. Entonces, desde el área deportiva volvieron a pensar en Lautaro.

"La idea es traer un nueve y el principal candidato es Lautaro", explicaban antes de la crisis por la pandemia del coronavirus. Y ahora, con la crisis, no cambian el discurso. Aunque matizan. "Es la primera opción, pero no sabemos todavía si vamos a tener posibilidades de fichar", explican. El Barcelona es, junto al Madrid, el Athletic y Osasuna, una sociedad sin fines de lucro. Si la junta directiva presenta dos balances consecutivos con perdidas está obligada a dimitir. La temporada pasada tuvieron que hacer ingeniera financiera (trueque Cillessen-Neto, se registró la venta en el ejercicio 2018-2019 y compra en el 2019-2020) para cuadra los números. Esta campaña, el Barcelona contempla traspasos por 124 millones en su presupuesto, una excepción en los grandes clubes que no entienden la de jugadores como una acción ordinaria en sus economías.

En este contexto, el Barça todavía no sabe cuánto dinero va a perder por la crisis del coronavirus. Por ahora, calculan 140 millones, pero pueden ser superiores en relación con el momento en el que regrese (si es que lo hace) la competición. La prioridad de la secretaría técnica es Lautaro Martínez, pero el vestuario aprieta por el regreso de Neymar. Messi es el gran activo del club y para contentar al rosarino no hay mejor cebo que el brasileño. El contrato del Nº10 finaliza en 2021 pero tiene una cláusula unilateral en la que puede dejar el club este verano. Eso sí, tiene que avisar en los próximos días si va a hacer uso de la opción o no.

Messi repitió más de una vez que no quiere dejar el Barça y se sabe que extraña a Neymar. Le gusta Lautaro Martínez, pero no va a soltarle la mano a su amigo Luis Suárez. Mientras tanto, en los despachos del Barcelona hacen números. Imaginan que Griezmann puede abaratar la llegada de Neymar y piensan en jugadores como Rakitic, Arturo Vidal y Dembélé para seducir al Inter. Todas son cábalas en el área deportiva azulgrana. En el fondo tienen una sola prioridad: que Messi no abandone el Camp Nou.